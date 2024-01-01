Cengiz Özkan

Ah İstanbul A İstanbul beyim aman, sen bir han mısın? Varan yiğitleri de beyler aman, yudan sen misin? *** Gelinleri yârsız koyan bidanem sen misin? Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim *** Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim *** A İstanbul beyim aman, ıssız kalası *** Taşına, toprağına beyler aman, güller dolası *** O da bencileyin aman, yârsız kalası *** Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim

Geri Dönüş Olsa (Erdem Kınay Remıx) Bak bize gerek yok söze Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi