Cengiz Özkan

Allı Gelin Şarkı Sözleri
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Allı gelin taş başını yol eder
Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder
Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder
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İki güzel pencereden el eder
Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder
Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder
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Allı gelin paçaların yaş gibi
Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi
Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi
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Kötü kocan sanki sana eş gibi
Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı
Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı
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Şu derenin ardı ceviz ağacı
O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı
O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı
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Zalım annen seni bana vermezse
Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı
Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı