Cengiz Özkan

Allı gelin taş başını yol eder Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder *** İki güzel pencereden el eder Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder *** Allı gelin paçaların yaş gibi Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi *** Kötü kocan sanki sana eş gibi Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı *** Şu derenin ardı ceviz ağacı O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı *** Zalım annen seni bana vermezse Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı