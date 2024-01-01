Cengiz Özkan

Ayağına giymiş kara yemeni Sallanma sevdiğim, öldürdün beni Sallanma sevdiğim, öldürdün beni *** Dünya düşman olsa, severim seni Meyer kurşun ile vursunlar beni Meyer kurşun ile vursunlar beni *** Sen bir yana, ben bir yana, yan yana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana *** Dere kenarında bir ev yapmışım Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışım Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışım *** Bir yar için çok cefalar çekmişim Sen bir yana, ben bir yana, yan yana Sen bir yana, ben bir yana, yan yana *** Sen bir yana, ben bir yana, yan yana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana