Ayağına Giymiş Kara Yemeni Şarkı Sözleri
Cengiz Özkan Ayağına Giymiş Kara Yemeni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Ayağına Giymiş Kara Yemeni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayağına Giymiş Kara Yemeni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Özkan
Ayağına Giymiş Kara Yemeni
Tüm Şarkıları
-
Ayağına giymiş kara yemeni
Sallanma sevdiğim, öldürdün beni
Sallanma sevdiğim, öldürdün beni
***
Dünya düşman olsa, severim seni
Meyer kurşun ile vursunlar beni
Meyer kurşun ile vursunlar beni
***
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
***
Dere kenarında bir ev yapmışım
Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışım
Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışım
***
Bir yar için çok cefalar çekmişim
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
***
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana