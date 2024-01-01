Cengiz Özkan

-
Ah bahçalarda zerdali
Benim yarim gül dalı
Kiraz gibi dudakları
Şeker ezer dilleri (güllü yar)
***
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde yat mı dedim (güllü yar)
***
Ah bahçalarda gül dalı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari (gülü yar)
***
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde yat mı dedim (güllü yar)
-
Anam ağlar baş ucumda oturur
Derdim elli iken yüze yetirir
Derdim elli iken yüze yetirir
Bu dert beni yiye yiye bitirir
***
El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden
***
Anama babama yüzüm kalmadı
Bir su ver demiye sözüm kalmadı
Bir su ver demiye sözüm kalmadı
Doktora tabibe lüzum kalmadı
***
El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden
El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden
-
Beydağı'nın başı kardır borandır
Bizi böyle eden derttir veremdir
Yaz bahar gelince mevlâm kerimdir
***
Yar kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı
Tükendi mecâlım varamam gayrı
***
Aktı gözüm yaşı oldu bir ırmak
Bize harâm oldu bu yerde durmak
Ne müskülümüş de yardan ayrılmak
***
Kız kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı
Tükendi mecâlım gelemem gayrı
-
Aman bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden
Şavkı vurmuş pencereden bacadan
Aman uykusuz mu kaldın bey mâyılım amman dünkü geceden
***
Uyan bey mâyılım uyan
Gadan ben alim kölen ben olim
***
Aman mâyıl ne yatarsın korku dağında
Bülbülller ötüşür seher bağında
Aman gel bir sefâ sürek bey mâyılım amman baban bağında
***
Uyan bey mâyılım uyan
Gadan ben alim kölen ben olim
-
Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü
Sırma saçlar bırak döğsün döşünü a kız döşünü
Gülüver de görem mercan dişini of dişini
Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim
Ak kıza gideyim.
***
Hey hey yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi
Sevdiğim de rüyalara girmez mi a kız girmez mi
Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi
Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim
Ak kıza gideyim.
-
Vay gülüm, deniz dalgasız olmaz
Ah gurban, deniz dalgasız olmaz
Vay gülüm, güzel sevdasız olmaz
Güzel sevdasız olmaz
Güzel sevdasız olmaz
***
Vay gülüm, yiğit olan yiğidin
Ah gurban, yiğit olan yiğidin
Vay gülüm, başı boransız olmaz
Başı boransız olmaz
Başı boransız olmaz
***
Vay gülüm, sen ner'desin, ner'desin?
Vay gülüm, galdır camın perdesin'
Vay gurban, alacağım ben seni
***
Vay gülüm, galabalık yerdesin
Deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli
Galabalık yerdesin
***
Vay gülüm, denize dalayım mı?
Ah gurban, denize dalayım mı?
Vay gülüm, bir balık alayım mı?
Bir balık alayım mı?
Bir balık alayım mı?
***
Vay gülüm, ay doğdu, şafak attı
Ah gurban, ay doğdu, şafak attı
Vay gülüm, daha yalvarayım mı?
Daha yalvarayım mı?
Daha yalvarayım mı?
***
Vay gülüm, sen ner'desin, ner'desin?
Vay gülüm, galdır camın perdesin'
Vay gurban, alacağım ben seni
***
Vay gülüm, galabalık yerdesin
Deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli
Galabalık yerdesin
***
deli deli
(Deli deli) deli deli, (deli deli) deli deli
Deli deli, deli
Galabalık yerdesin
-
-
A İstanbul beyim aman, sen bir han mısın?
Varan yiğitleri de beyler aman, yudan sen misin?
***
Gelinleri yârsız koyan bidanem sen misin?
Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim
***
Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim
***
A İstanbul beyim aman, ıssız kalası
***
Taşına, toprağına beyler aman, güller dolası
***
O da bencileyin aman, yârsız kalası
***
Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim
Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim
-
Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden
Şavkı vurur pencereden bacadan
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem neydem geceden
***
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
***
Yüce dağ başından aşırdın beni neydem neydem yâr beni
Tükenmez dertlere düşürdün beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Madem soysuz göynün bende yoğudu neydem neydem yoğudu
***
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişânım ben
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
***
Aşağıdan gelir eli boş değil neydem neydem boş değil
Söylerim söylerim göynüm hoş değil
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Bir güzeli bir çirkine vermişler neydem neydem vermişler
***
Baş yastığı gendisine eş değil
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Baş yastığı gendisine eş değil
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
-
Yıldız dağı işte de geldim yanına
Bir teselli versene garip canıma canıma
Salıver gideyim de nazlı yârime
***
Ülker yıldız niçin kalkmaz dumanın dumanın
Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merâkın
***
Namlı da namlı yükseklerde karın var
Alçağında mor sümbüllü bağın var bağın var
Şimdi duydum benden başka yârin var
***
Ülker yıldız niçin kalkmaz dumanın dumanın
Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merâkın
-
Beyaz giyme toz olur
Siyah giyme söz olur
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salınada salınada gel, haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Yar nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Yar nerden geleyim
Hep Sarmışlar Yolları
Salınada Salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
Salınada Salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
-
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
***
Böyle emreylemiş çalap
Derdim vardır inilerim
Böyle emreylemiş çalap
Derdim vardır inilerim
***
Ben bu dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
Ben bu dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
***
Ben Mevla'ya duacıyım
Derdim vardır inilerim
Ben Mevla'ya duacıyım
Derdim vardır inilerim
***
Dağda kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
Dağda kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
***
Ben usanmaz bir ozanım
Derdim vardır inilerim
Ben usanmaz bir ozanım
Derdim vardır inilerim
***
Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
***
Bu fanide kimse kalmaz
Derdim vardır inilerim
Bu fanide kimse kalmaz
Derdim vardır inilerim