Cengiz Özkan

Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey Gizli sırlarımı aşikar etme, hey Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey *** Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey *** Gizli dertlerimi sana anlattım, hey Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey *** Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey *** Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey? Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey? *** Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey *** Benim her derdime ortak sen oldun, hey Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey? *** Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey *** Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey Giyin kara libas, yaslan duvara, hey Yanından, göğsünden açılır yara, hey *** Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey *** Sen petek misali, Veysel de arı hey İnleşir, beraber yapardık balı hey Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey *** Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey

Hayal bana yakın, yâr bana uzak Sevdası başımda dolanır gitmez Aşkına düşeli ar bana uzak Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez *** Senin aşkın beni etti urusvay Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay Kabul et kapında beni de kul say Dost yolunda ölür âşık, har etmez *** Ey beni bu derde giriftar eden Eski muhabbeti kaldırdın, neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden Ah çeker ağlarım, yâr elim yetmez *** Beni yakan yansın aşkın narına Gönül düştü bir zalimin toruna Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına Gül olmasa, bülbül ahüzar etmez *** Hayal bana yakın, yâr bana uzak Sevdası başımda dolanır gitmez Aşkına düşeli ar bana uzak Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez *** Gel cananım gel, gel Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez, ey *** Senin aşkın beni kıldı urusvay Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay Kabul et kapında, beni de kul say Dost yolunda ölür, âşık har etmez *** Gel cananım gel, gel Dost yolunda ölür âşık har etmez, ey *** Ey beni bu derde giriftar eden Eski muhabbeti kaldırdın, neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez *** Gel cananım gel, gel Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez, ey *** Beni yakan yansın aşkın narına Gönül düştü bir zalimin toruna Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez *** Gel cananım gel, gel Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez, ey