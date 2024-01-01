Cengiz Özkan

-
Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey
Gizli sırlarımı aşikar etme, hey
Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey
***
Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey
Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey
Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey
Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey
***
Gizli dertlerimi sana anlattım, hey
Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey
Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey
***
Hayali hatır et, beni unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
Hayali hatır et, beni unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
***
Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey
Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey?
Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey?
***
Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey
-Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey
Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey
-Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey
***
Benim her derdime ortak sen oldun, hey
Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey
Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey?
***
Pençe vurup sarı teli sızlatma hey
Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey
Pençe vurup sarı teli sızlatma hey
Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey
***
Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey
Giyin kara libas, yaslan duvara, hey
Yanından, göğsünden açılır yara, hey
***
Yâr gelmezse, yaraların elletme hey
Elletme hey, elletme hey, elletme hey
Yâr gelmezse, yaraların elletme hey
Elletme hey, elletme hey, elletme hey
***
Sen petek misali, Veysel de arı hey
İnleşir, beraber yapardık balı hey
Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey
***
Ben babamı, sen ustanı unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
Ben babamı, sen ustanı unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
-
Hayal bana yakın, yâr bana uzak
Sevdası başımda dolanır gitmez
Aşkına düşeli ar bana uzak
Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez
***
Senin aşkın beni etti urusvay
Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay
Kabul et kapında beni de kul say
Dost yolunda ölür âşık, har etmez
***
Ey beni bu derde giriftar eden
Eski muhabbeti kaldırdın, neden?
Gönül ister kavuşmayı ölmeden
Ah çeker ağlarım, yâr elim yetmez
***
Beni yakan yansın aşkın narına
Gönül düştü bir zalimin toruna
Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına
Gül olmasa, bülbül ahüzar etmez
***
Hayal bana yakın, yâr bana uzak
Sevdası başımda dolanır gitmez
Aşkına düşeli ar bana uzak
Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez
***
Gel cananım gel, gel
Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez, ey
***
Senin aşkın beni kıldı urusvay
Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay
Kabul et kapında, beni de kul say
Dost yolunda ölür, âşık har etmez
***
Gel cananım gel, gel
Dost yolunda ölür âşık har etmez, ey
***
Ey beni bu derde giriftar eden
Eski muhabbeti kaldırdın, neden?
Gönül ister kavuşmayı ölmeden
Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez
***
Gel cananım gel, gel
Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez, ey
***
Beni yakan yansın aşkın narına
Gönül düştü bir zalimin toruna
Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına
Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez
***
Gel cananım gel, gel
Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez, ey
-
Dünyada tükenmez murat varımış, varımış, varımış
Ne alanı gördüm, ne murad gördüm ey
Ne alanı gördüm, ne murad gördüm sevdiğim ey
***
Meşakketin adın murad koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar
Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm ey
Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm tabibim ey
***
Ölüm var dünyada, yok imiş murad, de murad, de murad
Gün be gün artıyor türlü meşakkat ey
Gün be gün artıyor türlü meşakkat sevdiğim ey
***
Kalmamış dünyada ehl-i kanaat, kanaat, kanaat
İnsanlar içinde pek fesat gördüm ey
İnsanlar içinde pek fesat gördüm sevdiğim ey
***
Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan
Gülüp baştan başa muradın alan ey
Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim ey
***
Muradı maksudu hepisi yalan, de yalan, de yalan
Ölümü dünyada hakikat gördüm ey
Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim ey
***
Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz
Çağlayan bir su var, arkı belirsiz ey
Çağlayan bir su var, arkı belirsiz sevdiğim ey
***
Veysel neler satar narkı belirsiz, belirsiz, belirsiz
Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm ey
Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğim ey
-
Beş günlük dünyada, ey ademoğlu
Kamilli kamilli hali gözle gel
Cümlemizin başı bir Hakk'a bağlı
Hakikat söyleyen dili gözle gel
Zulmedip de imanını kayırma
Zulmedip de imanını kayırma
***
Nefsine uyup da özün ayırma
Şaşkın olup gezme kırda, bayırda
Uçarsın kayadan yolu gözle gel
Dünyalığa tapıp odlara yanma
Dünyalığa tapıp odlara yanma
***
Zifafa girip de ölürüm, sanma
Kuzgun gibi murdar leşe konma
Duduysa şeker balı gözle gel
Mülklüğe mi verdiler sana bu hanı
Mülklüğe mi verdiler sana bu hanı
***
Hatıra değip de incitme canı
İnkâr eden doğuncağız sen seni
Sakın diri bilme, ölü gözle gel
Sakın diri bilme ölü gözle gel
-
Gönül sana nasihatim
Çağrılmazsan varma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
***
Ne gezersin Şam'ı Şark'ı
Yok mu sende hiç bir korku?
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
***
Yorulursun gitme yaya
Hükmedersin güne aya
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
***
Ben kocadım, sen genceldin
Başa bela nerden geldin?
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
***
Bazı zengin, bazı züğürt
Bazı usta, bazı şeğirt
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her bir renkten derme gönül, derme gönül
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her irenkten derme gönül, derme gönül
***
Veysel gönülden ayrılmaz
Kahi bilir, kahi bilmez
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül, sırma gönül
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül
-
Çırpınıp içinde döndüğüm deniz
Çırpınıp içinde döndüğüm deniz
Dalgalanır coşar rüzgarından, rüzgarından
***
Mevce gelip cuş eyleyen aşkımız
Ah çektikçe kaynar gelir derinden
Mevce gelip cuş eyleyen aşkımız
Ah çektikçe kaynar gelir derinden
***
Derya coşar inci saçar kenara
Derya coşar inci saçar kenara
Âşk ehli dayanır ateşe kora, ateşe kora
***
Bülbüller gül için geymişler kara
Seherler uyanır bülbül zarından
Bülbüller gül için geymişler kara
Seherler uyanır bülbül zarından
***
Âşıklara gurbet bülbüle firkat
Âşıklara gurbet bülbüle firkat
Derdimi sorarsan dürülü kat kat, dürülü kat kat
***
Ey gönül derdinden etme şikayet
Yüce dağlar gurur duyar karından
Ey gönül derdinden etme şikayet
Yüce dağlar gurur duyar karından
***
Derd ile mihnete dalmayan âşık
Derd ile mihnete dalmayan âşık
Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık, eli bulaşık
***
Kınaman Veysel'i fikri dolaşık
Ayrılmış yârinden yâr diyarından
Kınaman Veysel'i fikri dolaşık
Ayrılmış yârinden yâr diyarından
-
Saklarım gözümde güzelliğini
Her neye bakarsam, sen varsın orada
Kalbimde gizlerim muhabbetini
Koymam yabancıyı, sen varsın orada
Kalbimde gizlerim muhabbetini
Koymam yabancıyı, sen varsın orada
***
Aşkımın temeli, sen bir alemsin
Sevgi muhabbetsin, dilde kelamsın
Merhabasın, dosttan gelen selamsın
Duyarak alırım, sen varsın orada
Merhabasın, dosttan gelen selamsın
Duyarak alırım, sen varsın orada
***
Çeşitli çiçekler, yeşil yapraklar
İrenkler içinde nakşını saklar
Karanlık geceler, aydın şafaklar
Uyanır cümle âlem, sen varsın orada
Karanlık geceler, aydın şafaklar
Uyanır cümle âlem, sen varsın orada
***
Mevcudatta olan kuduret, kuvvet
Senden hasıl oldu, sen verdin hayat
Yoktur senden başka ilanihayet
İnanıp kanmışım, sen varsın orada
Yoktur senden başka ilanihayet
İnanıp kanmışım, sen varsın orada
***
Hu çeker, iniler çalınan sazlar
Kükremiş dalgalar, coşar denizler
Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar
Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada
Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar
Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada
***
Veyseli söyleten sen oldun mutlak
Gezer daldan dala, yorulur ahmak
Sen ağaç misali biz dalda yaprak
Meyva çekirdeksin, sen varsın orada
Sen ağaç misali biz dalda yaprak
Meyva çekirdeksin, sen varsın orada
-
Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse
O anda acısın' duyar, iniler
O anda acısın' duyar, iniler
***
Katlansa acıya, sakince geçse
Esen rüzgarlara uyar, iniler
Esen rüzgarlara uyar, iniler
***
Bu aşkın meyinden içip de kanan
Gendeki başını sevdaya salan
Gendeki başını sevdaya salan
***
Yarinden ayrılıp gurbette kalan
Geçen günlerini sayar, iniler
Geçen günlerini sayar, iniler
***
Çağlayıp akıyor, bakarsın suya
Yağan yağmurlardan zevk duya duya
Yağan yağmurlardan zevk duya duya
***
Geçer dolaplardan yeter arzuya
Başını çarklara koyar, iniler
Başını çarklara koyar, iniler
***
Dağlar çiçek açar, Veysel dert açar
Derdine düştüğüm yar benden kaçar
Derdine düştüğüm yar benden kaçar
***
Gerçek aşık olan kendinden geçer
Derdini aleme yayar, iniler
Derdini aleme yayar, iniler
-
Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu
Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu
Acep bu işime ne dersin dünya?
Fısk-u fesat kaplamıştır içini
Bu çirkin huyları nidersin dünya?
Fısk-u fesat kaplamıştır içini
Bu çirkin huyları nidersin dünya?
Bu çirkin huyları nidersin dünya?
***
Nice zenginlerin çarkın çevirdin
Nice zenginlerin çarkın çevirdin
Nice kahramanı teptin, devirdin
Bunca fakirleri kastın, kavurdun
Herkese bir türlü kadersin dünya
Bunca fakirleri kastın, kavurdun
Herkese bir türlü kadersin dünya
Herkese bir türlü kadersin dünya
***
Veysel'i düşürdün ne haldan hala
Veysel'i düşürdün ne haldan hala
Kimini garkettin yeşile, ala
Zaman gelir sen de eren zavala
Bir gün tepe takla gidersin dünya
Zaman gelir sen de eren zavala
Bir gün tepe takla gidersin dünya
Bir gün tepe takla gidersin dünya
-
Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereleri, düz olur gider
Doldurur dereleri, düz olur gider
***
İrak ipler geldi girdi araya
Korkarım, yar benden yoz olur gider
Korkarım, yar benden yoz olur gider
***
Ilgıt ılgıt yeller eser seherde
Dost beni düşürdü onulmaz derde
Dost beni düşürdü onulmaz derde
****
Yar ile buluşsak bir tenha yerde
Duyar irak ipler, söz olur gider
Duyar irak ipler, söz olur gider
***
Pervane ateşten sakınmaz canı
Uğruna koymuşum başı bedeni
Uğruna koymuşum başı bedeni
***
Doldur tüfengini, hedef et beni
Yaram doksan dokuz, yüz olur gider
Yaram doksan dokuz, yüz olur gider
***
Veysel der, çıkayım bir yüce dağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
***
Zaman gelir, tenim düşer toprağa
Karışır toprağa, toz olur gider
Karışır toprağa, toz olur gider
-
Bahar gelir kudurursun
Kızılırmak seni seni
Ne uyursun ne durursun
Kızılırmak seni seni, seni seni
***
Ne uyursun ne durursun
Kızılırmak seni seni
***
Gelin yedin kızlar yedin
Nice ela gözler yedin
Seksen doksan yüzler yedin
Kızılırmak seni seni, seni seni
***
Seksen doksan yüzler yedin
Kızılırmak seni seni
***
Gençler yersin koca yersin
Gündüz yersin gece yersin
Hakim benden sormaz dersin
Kızılırmak seni seni, seni seni
***
Hakim benden sormaz dersin
Kızılırmak seni seni
***
Yakının var ırağın var
Zemheride bir çağın var
Bir de buzdan tuzağın var
Kızılırmak seni seni, seni seni
***
Bir de buzdan tuzağın var
Kızılırmak seni seni
***
Parça parça etsem seni
Fabrikaya tutsam seni
Deniz olsam yutsam seni
Kızılırmak seni seni, seni seni
***
Deniz olsam yutsam seni
Kızılırmak seni seni
***
Söyler Veysel sözü sana
Yılda kıyan üç beş cana
Selleri eylen bahane
Kızılırmak seni seni, seni seni
***
Selleri eylen bahane
Kızılırmak seni seni