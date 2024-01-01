Cengiz Özkan

Ben Gidersem Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey Gizli sırlarımı aşikar etme, hey Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey *** Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey *** Gizli dertlerimi sana anlattım, hey Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey *** Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey *** Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey? Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey? *** Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey *** Benim her derdime ortak sen oldun, hey Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey? *** Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey *** Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey Giyin kara libas, yaslan duvara, hey Yanından, göğsünden açılır yara, hey *** Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey *** Sen petek misali, Veysel de arı hey İnleşir, beraber yapardık balı hey Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey *** Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey

Hayal Bana Yakın Hayal bana yakın, yâr bana uzak Sevdası başımda dolanır gitmez Aşkına düşeli ar bana uzak Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez *** Senin aşkın beni etti urusvay Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay Kabul et kapında beni de kul say Dost yolunda ölür âşık, har etmez *** Ey beni bu derde giriftar eden Eski muhabbeti kaldırdın, neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden Ah çeker ağlarım, yâr elim yetmez *** Beni yakan yansın aşkın narına Gönül düştü bir zalimin toruna Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına Gül olmasa, bülbül ahüzar etmez *** Hayal bana yakın, yâr bana uzak Sevdası başımda dolanır gitmez Aşkına düşeli ar bana uzak Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez *** Gel cananım gel, gel Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez, ey *** Senin aşkın beni kıldı urusvay Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay Kabul et kapında, beni de kul say Dost yolunda ölür, âşık har etmez *** Gel cananım gel, gel Dost yolunda ölür âşık har etmez, ey *** Ey beni bu derde giriftar eden Eski muhabbeti kaldırdın, neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez *** Gel cananım gel, gel Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez, ey *** Beni yakan yansın aşkın narına Gönül düştü bir zalimin toruna Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez *** Gel cananım gel, gel Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez, ey

Murad Dünyada tükenmez murat varımış, varımış, varımış Ne alanı gördüm, ne murad gördüm ey Ne alanı gördüm, ne murad gördüm sevdiğim ey *** Meşakketin adın murad koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm ey Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm tabibim ey *** Ölüm var dünyada, yok imiş murad, de murad, de murad Gün be gün artıyor türlü meşakkat ey Gün be gün artıyor türlü meşakkat sevdiğim ey *** Kalmamış dünyada ehl-i kanaat, kanaat, kanaat İnsanlar içinde pek fesat gördüm ey İnsanlar içinde pek fesat gördüm sevdiğim ey *** Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan Gülüp baştan başa muradın alan ey Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim ey *** Muradı maksudu hepisi yalan, de yalan, de yalan Ölümü dünyada hakikat gördüm ey Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim ey *** Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Çağlayan bir su var, arkı belirsiz ey Çağlayan bir su var, arkı belirsiz sevdiğim ey *** Veysel neler satar narkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm ey Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğim ey

Beş Günlük Dünyada Beş günlük dünyada, ey ademoğlu Kamilli kamilli hali gözle gel Cümlemizin başı bir Hakk'a bağlı Hakikat söyleyen dili gözle gel Zulmedip de imanını kayırma Zulmedip de imanını kayırma *** Nefsine uyup da özün ayırma Şaşkın olup gezme kırda, bayırda Uçarsın kayadan yolu gözle gel Dünyalığa tapıp odlara yanma Dünyalığa tapıp odlara yanma *** Zifafa girip de ölürüm, sanma Kuzgun gibi murdar leşe konma Duduysa şeker balı gözle gel Mülklüğe mi verdiler sana bu hanı Mülklüğe mi verdiler sana bu hanı *** Hatıra değip de incitme canı İnkâr eden doğuncağız sen seni Sakın diri bilme, ölü gözle gel Sakın diri bilme ölü gözle gel

Gönül Sana Nasihatim Gönül sana nasihatim Çağrılmazsan varma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül *** Ne gezersin Şam'ı Şark'ı Yok mu sende hiç bir korku? Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül *** Yorulursun gitme yaya Hükmedersin güne aya Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül *** Ben kocadım, sen genceldin Başa bela nerden geldin? Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül *** Bazı zengin, bazı züğürt Bazı usta, bazı şeğirt Bazı koyun, bazı aç kurt Her bir renkten derme gönül, derme gönül Bazı koyun, bazı aç kurt Her irenkten derme gönül, derme gönül *** Veysel gönülden ayrılmaz Kahi bilir, kahi bilmez Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül, sırma gönül Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül

Çırpınıp İçinde Çırpınıp içinde döndüğüm deniz Çırpınıp içinde döndüğüm deniz Dalgalanır coşar rüzgarından, rüzgarından *** Mevce gelip cuş eyleyen aşkımız Ah çektikçe kaynar gelir derinden Mevce gelip cuş eyleyen aşkımız Ah çektikçe kaynar gelir derinden *** Derya coşar inci saçar kenara Derya coşar inci saçar kenara Âşk ehli dayanır ateşe kora, ateşe kora *** Bülbüller gül için geymişler kara Seherler uyanır bülbül zarından Bülbüller gül için geymişler kara Seherler uyanır bülbül zarından *** Âşıklara gurbet bülbüle firkat Âşıklara gurbet bülbüle firkat Derdimi sorarsan dürülü kat kat, dürülü kat kat *** Ey gönül derdinden etme şikayet Yüce dağlar gurur duyar karından Ey gönül derdinden etme şikayet Yüce dağlar gurur duyar karından *** Derd ile mihnete dalmayan âşık Derd ile mihnete dalmayan âşık Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık, eli bulaşık *** Kınaman Veysel'i fikri dolaşık Ayrılmış yârinden yâr diyarından Kınaman Veysel'i fikri dolaşık Ayrılmış yârinden yâr diyarından

Saklarım Gözümde Saklarım gözümde güzelliğini Her neye bakarsam, sen varsın orada Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabancıyı, sen varsın orada Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabancıyı, sen varsın orada *** Aşkımın temeli, sen bir alemsin Sevgi muhabbetsin, dilde kelamsın Merhabasın, dosttan gelen selamsın Duyarak alırım, sen varsın orada Merhabasın, dosttan gelen selamsın Duyarak alırım, sen varsın orada *** Çeşitli çiçekler, yeşil yapraklar İrenkler içinde nakşını saklar Karanlık geceler, aydın şafaklar Uyanır cümle âlem, sen varsın orada Karanlık geceler, aydın şafaklar Uyanır cümle âlem, sen varsın orada *** Mevcudatta olan kuduret, kuvvet Senden hasıl oldu, sen verdin hayat Yoktur senden başka ilanihayet İnanıp kanmışım, sen varsın orada Yoktur senden başka ilanihayet İnanıp kanmışım, sen varsın orada *** Hu çeker, iniler çalınan sazlar Kükremiş dalgalar, coşar denizler Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada *** Veyseli söyleten sen oldun mutlak Gezer daldan dala, yorulur ahmak Sen ağaç misali biz dalda yaprak Meyva çekirdeksin, sen varsın orada Sen ağaç misali biz dalda yaprak Meyva çekirdeksin, sen varsın orada

Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse O anda acısın' duyar, iniler O anda acısın' duyar, iniler *** Katlansa acıya, sakince geçse Esen rüzgarlara uyar, iniler Esen rüzgarlara uyar, iniler *** Bu aşkın meyinden içip de kanan Gendeki başını sevdaya salan Gendeki başını sevdaya salan *** Yarinden ayrılıp gurbette kalan Geçen günlerini sayar, iniler Geçen günlerini sayar, iniler *** Çağlayıp akıyor, bakarsın suya Yağan yağmurlardan zevk duya duya Yağan yağmurlardan zevk duya duya *** Geçer dolaplardan yeter arzuya Başını çarklara koyar, iniler Başını çarklara koyar, iniler *** Dağlar çiçek açar, Veysel dert açar Derdine düştüğüm yar benden kaçar Derdine düştüğüm yar benden kaçar *** Gerçek aşık olan kendinden geçer Derdini aleme yayar, iniler Derdini aleme yayar, iniler

Kaldırsam Perdeyi Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu Acep bu işime ne dersin dünya? Fısk-u fesat kaplamıştır içini Bu çirkin huyları nidersin dünya? Fısk-u fesat kaplamıştır içini Bu çirkin huyları nidersin dünya? Bu çirkin huyları nidersin dünya? *** Nice zenginlerin çarkın çevirdin Nice zenginlerin çarkın çevirdin Nice kahramanı teptin, devirdin Bunca fakirleri kastın, kavurdun Herkese bir türlü kadersin dünya Bunca fakirleri kastın, kavurdun Herkese bir türlü kadersin dünya Herkese bir türlü kadersin dünya *** Veysel'i düşürdün ne haldan hala Veysel'i düşürdün ne haldan hala Kimini garkettin yeşile, ala Zaman gelir sen de eren zavala Bir gün tepe takla gidersin dünya Zaman gelir sen de eren zavala Bir gün tepe takla gidersin dünya Bir gün tepe takla gidersin dünya

Derdimi Dökersem Derdimi dökersem derin dereye Doldurur dereleri, düz olur gider Doldurur dereleri, düz olur gider *** İrak ipler geldi girdi araya Korkarım, yar benden yoz olur gider Korkarım, yar benden yoz olur gider *** Ilgıt ılgıt yeller eser seherde Dost beni düşürdü onulmaz derde Dost beni düşürdü onulmaz derde **** Yar ile buluşsak bir tenha yerde Duyar irak ipler, söz olur gider Duyar irak ipler, söz olur gider *** Pervane ateşten sakınmaz canı Uğruna koymuşum başı bedeni Uğruna koymuşum başı bedeni *** Doldur tüfengini, hedef et beni Yaram doksan dokuz, yüz olur gider Yaram doksan dokuz, yüz olur gider *** Veysel der, çıkayım bir yüce dağa Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa *** Zaman gelir, tenim düşer toprağa Karışır toprağa, toz olur gider Karışır toprağa, toz olur gider