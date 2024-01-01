Cengiz Özkan

Beni görüp yüzün öte dönderme Beni görüp yüzün öte dönderme Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende Sendedir sende *** Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende *** Şerbet senin dudağında, dilinde Şerbet senin dudağında, dilinde Arzumanın kaldı yâr yâr ince belinde İnce belinde *** Sen bir güzelsin ki yavrum Türkmen elinde Günah bende değil yavrum sendedir sende Sen bir güzelsin ki yavrum hükmün elinde Günah bende değil yavrum sendedir sende