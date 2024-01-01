Beni Görüp Yüzün Öte Dönderme Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Beni Görüp Yüzün Öte Dönderme
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Beni görüp yüzün öte dönderme
Beni görüp yüzün öte dönderme
Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende
Sendedir sende
***
Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme
Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende
Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme
Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende
***
Şerbet senin dudağında, dilinde
Şerbet senin dudağında, dilinde
Arzumanın kaldı yâr yâr ince belinde
İnce belinde
***
Sen bir güzelsin ki yavrum Türkmen elinde
Günah bende değil yavrum sendedir sende
Sen bir güzelsin ki yavrum hükmün elinde
Günah bende değil yavrum sendedir sende