Cengiz Özkan

Hayal bana yakın, yâr bana uzak Sevdası başımda dolanır gitmez Aşkına düşeli ar bana uzak Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez *** Senin aşkın beni etti urusvay Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay Kabul et kapında beni de kul say Dost yolunda ölür âşık, har etmez *** Ey beni bu derde giriftar eden Eski muhabbeti kaldırdın, neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden Ah çeker ağlarım, yâr elim yetmez *** Beni yakan yansın aşkın narına Gönül düştü bir zalimin toruna Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına Gül olmasa, bülbül ahüzar etmez *** Hayal bana yakın, yâr bana uzak Sevdası başımda dolanır gitmez Aşkına düşeli ar bana uzak Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez *** Gel cananım gel, gel Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez, ey *** Senin aşkın beni kıldı urusvay Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay Kabul et kapında, beni de kul say Dost yolunda ölür, âşık har etmez *** Gel cananım gel, gel Dost yolunda ölür âşık har etmez, ey *** Ey beni bu derde giriftar eden Eski muhabbeti kaldırdın, neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez *** Gel cananım gel, gel Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez, ey *** Beni yakan yansın aşkın narına Gönül düştü bir zalimin toruna Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez *** Gel cananım gel, gel Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez, ey