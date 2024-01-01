Cengiz Özkan

Bey Mayıl Aman bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden Şavkı vurmuş pencereden bacadan Aman uykusuz mu kaldın bey mâyılım amman dünkü geceden *** Uyan bey mâyılım uyan Gadan ben alim kölen ben olim *** Aman mâyıl ne yatarsın korku dağında Bülbülller ötüşür seher bağında Aman gel bir sefâ sürek bey mâyılım amman baban bağında *** Uyan bey mâyılım uyan Gadan ben alim kölen ben olim

Anam Ağlar Başucumda Oturur Anam ağlar baş ucumda oturur Derdim elli iken yüze yetirir Derdim elli iken yüze yetirir Bu dert beni yiye yiye bitirir *** El çek tabip el çek benim yaremden Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden *** Anama babama yüzüm kalmadı Bir su ver demiye sözüm kalmadı Bir su ver demiye sözüm kalmadı Doktora tabibe lüzum kalmadı *** El çek tabip el çek benim yaremden Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden El çek tabip el çek benim yaremden Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden

Bahçalarda Zerdalı Ah bahçalarda zerdali Benim yarim gül dalı Kiraz gibi dudakları Şeker ezer dilleri (güllü yar) *** A benim allı yarim Yanağı güllü yarim Ben sana git mi dedim Ellerde yat mı dedim (güllü yar) *** Ah bahçalarda gül dalı Var git ellerin yari Sen bana yar olmazsın Yüzüme gülme bari (gülü yar) *** A benim allı yarim Yanağı güllü yarim Ben sana git mi dedim Ellerde yat mı dedim (güllü yar)

Beydağının Başı Kardır Borandır Beydağı'nın başı kardır borandır Bizi böyle eden derttir veremdir Yaz bahar gelince mevlâm kerimdir *** Yar kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı Tükendi mecâlım varamam gayrı *** Aktı gözüm yaşı oldu bir ırmak Bize harâm oldu bu yerde durmak Ne müskülümüş de yardan ayrılmak *** Kız kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı Tükendi mecâlım gelemem gayrı

Çekemedim Akça Kızın Göçünü Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü Sırma saçlar bırak döğsün döşünü a kız döşünü Gülüver de görem mercan dişini of dişini Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim Ak kıza gideyim. *** Hey hey yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi Sevdiğim de rüyalara girmez mi a kız girmez mi Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim Ak kıza gideyim.

Deniz Dalgasız Olmaz Vay gülüm, deniz dalgasız olmaz Ah gurban, deniz dalgasız olmaz Vay gülüm, güzel sevdasız olmaz Güzel sevdasız olmaz Güzel sevdasız olmaz *** Vay gülüm, yiğit olan yiğidin Ah gurban, yiğit olan yiğidin Vay gülüm, başı boransız olmaz Başı boransız olmaz Başı boransız olmaz *** Vay gülüm, sen ner'desin, ner'desin? Vay gülüm, galdır camın perdesin' Vay gurban, alacağım ben seni *** Vay gülüm, galabalık yerdesin Deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli Galabalık yerdesin *** Vay gülüm, denize dalayım mı? Ah gurban, denize dalayım mı? Vay gülüm, bir balık alayım mı? Bir balık alayım mı? Bir balık alayım mı? *** Vay gülüm, ay doğdu, şafak attı Ah gurban, ay doğdu, şafak attı Vay gülüm, daha yalvarayım mı? Daha yalvarayım mı? Daha yalvarayım mı? *** Vay gülüm, sen ner'desin, ner'desin? Vay gülüm, galdır camın perdesin' Vay gurban, alacağım ben seni *** Vay gülüm, galabalık yerdesin Deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli Galabalık yerdesin *** deli deli (Deli deli) deli deli, (deli deli) deli deli Deli deli, deli Galabalık yerdesin

Ah İstanbul A İstanbul beyim aman, sen bir han mısın? Varan yiğitleri de beyler aman, yudan sen misin? *** Gelinleri yârsız koyan bidanem sen misin? Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim *** Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim *** A İstanbul beyim aman, ıssız kalası *** Taşına, toprağına beyler aman, güller dolası *** O da bencileyin aman, yârsız kalası *** Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim

Bir Ay Doğar İlk akşamdan Geceden Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden Şavkı vurur pencereden bacadan Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem neydem geceden *** Uyan uyan yâr sinene sar beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Uyan uyan yâr sinene sar beni Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben *** Yüce dağ başından aşırdın beni neydem neydem yâr beni Tükenmez dertlere düşürdün beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Madem soysuz göynün bende yoğudu neydem neydem yoğudu *** Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişânım ben Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben *** Aşağıdan gelir eli boş değil neydem neydem boş değil Söylerim söylerim göynüm hoş değil Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Bir güzeli bir çirkine vermişler neydem neydem vermişler *** Baş yastığı gendisine eş değil Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Baş yastığı gendisine eş değil Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben

Yıldız Dağı Yıldız dağı işte de geldim yanına Bir teselli versene garip canıma canıma Salıver gideyim de nazlı yârime *** Ülker yıldız niçin kalkmaz dumanın dumanın Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merâkın *** Namlı da namlı yükseklerde karın var Alçağında mor sümbüllü bağın var bağın var Şimdi duydum benden başka yârin var *** Ülker yıldız niçin kalkmaz dumanın dumanın Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merâkın

Beyaz Geyme Toz Olur Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salınada salınada gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salınada salınada gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salınada salınada gel, haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salınada salınada gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Yar nereden geleyim Hep sarmışlar yolları Salınada salınada gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Yar nerden geleyim Hep Sarmışlar Yolları Salınada Salınada gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel Salınada Salınada gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel