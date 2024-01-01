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7/24 Dinle Kırmızı Buğday

Kırmızı Buğday Şarkı Sözleri

Cengiz Özkan Kırmızı Buğday şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Kırmızı Buğday şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kırmızı Buğday sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Özkan

Cengiz Özkan

Kırmızı Buğday

  • Bir Kökte Uzamış Sarmaşık Gibi

  • Ne Feryad Edersin Divane Bülbül

  • Feraye (Ferahi)

  • Mapushane Çeşmesi

  • Beni Görüp Yüzün Öte Dönderme

  • Halkalı Şeker

  • Bir Fırtına Tuttu Bizi

  • Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün

  • Senden Bana Yar Olmaz

  • Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden

  • Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek

  • Salına Salına Suya Gidersin

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