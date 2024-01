Cengiz Özkan

Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü Sırma saçlar bırak döğsün döşünü a kız döşünü Gülüver de görem mercan dişini of dişini Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim Ak kıza gideyim. *** Hey hey yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi Sevdiğim de rüyalara girmez mi a kız girmez mi Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim Ak kıza gideyim.