Cengiz Özkan

Munzur dağı silelenmiş gar ile of Munzur dağı silelenmiş gar ile of Aram açık ela gözlü yar ile Aram açık ela gözlü yar ile *** Eller bayram eder nazlı yar ile of Eller bayram eder nazlı yar ile of Benim ömrüm geçer ahu zar ile Benim ömrüm geçer ahu zar ile *** Selvinin dalına yaslanmayasın of Selvinin dalına yaslanmayasın of Yağan yağmur ilen ıslanmayasın Yağan yağmur ilen ıslanmayasın *** Elkızı dediğin azrail dostu of Elkızı dediğin azrail dostu of Yalan sözlerine aldanmayasın Yalan sözlerine aldanmayasın