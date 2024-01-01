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7/24 Dinle Aşık Veysel Türküleri

Aşık Veysel Türküleri Şarkı Sözleri

Cengiz Özkan Aşık Veysel Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Aşık Veysel Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşık Veysel Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Özkan

Cengiz Özkan

Aşık Veysel Türküleri

  • Çırpınıp İçinde

  • Hayal Bana Yakın

  • Murad

  • Beş Günlük Dünyada

  • Gönül Sana Nasihatim

  • Ben Gidersem

  • Saklarım Gözümde

  • Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse

  • Kaldırsam Perdeyi

  • Derdimi Dökersem

  • Kızılırmak Seni Seni

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