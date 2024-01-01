Derdimi Dökersem Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Derdimi Dökersem
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Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereleri, düz olur gider
Doldurur dereleri, düz olur gider
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İrak ipler geldi girdi araya
Korkarım, yar benden yoz olur gider
Korkarım, yar benden yoz olur gider
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Ilgıt ılgıt yeller eser seherde
Dost beni düşürdü onulmaz derde
Dost beni düşürdü onulmaz derde
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Yar ile buluşsak bir tenha yerde
Duyar irak ipler, söz olur gider
Duyar irak ipler, söz olur gider
***
Pervane ateşten sakınmaz canı
Uğruna koymuşum başı bedeni
Uğruna koymuşum başı bedeni
***
Doldur tüfengini, hedef et beni
Yaram doksan dokuz, yüz olur gider
Yaram doksan dokuz, yüz olur gider
***
Veysel der, çıkayım bir yüce dağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
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Zaman gelir, tenim düşer toprağa
Karışır toprağa, toz olur gider
Karışır toprağa, toz olur gider