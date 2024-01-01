Cengiz Özkan

Derdimi dökersem derin dereye Doldurur dereleri, düz olur gider Doldurur dereleri, düz olur gider *** İrak ipler geldi girdi araya Korkarım, yar benden yoz olur gider Korkarım, yar benden yoz olur gider *** Ilgıt ılgıt yeller eser seherde Dost beni düşürdü onulmaz derde Dost beni düşürdü onulmaz derde **** Yar ile buluşsak bir tenha yerde Duyar irak ipler, söz olur gider Duyar irak ipler, söz olur gider *** Pervane ateşten sakınmaz canı Uğruna koymuşum başı bedeni Uğruna koymuşum başı bedeni *** Doldur tüfengini, hedef et beni Yaram doksan dokuz, yüz olur gider Yaram doksan dokuz, yüz olur gider *** Veysel der, çıkayım bir yüce dağa Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa *** Zaman gelir, tenim düşer toprağa Karışır toprağa, toz olur gider Karışır toprağa, toz olur gider