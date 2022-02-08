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7/24 Dinle Cengiz Özkan

Cengiz Özkan

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01

Ne Feryad Edersin

02

Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden

03

İncecikten Bir Kar Yağar

04

Değme Felek

05

Bir Fırtına Tuttu Bizi

... KAPAT
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Albümler

Aşık Veysel Türküleri Cengiz Özkan

Saklarım Gözümde Güzelliğini Cengiz Özkan

Ah İstanbul Cengiz Özkan

Gelin Cengiz Özkan

Kırmızı Buğday Cengiz Özkan

Çalma Listeleri

Derinlere Git

Derinlere Git

Cengiz Özkan

Cengiz Özkan

Gözü Yaşlı

Gözü Yaşlı

Kışın Ortasında

Kışın Ortasında

Uykuya Hazır

Uykuya Hazır

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