Elif Dedim Be Dedim Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Elif Dedim Be Dedim
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Elif dedim, be dedim aman
Kız ben sana ne dedim?
Elif dedim, be dedim aman
Kız ben sana ne dedim?
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Kuş kanedi kalem olsa
Ah yazılmaz benim derdim
Kuş kanedi kalem olsa
Ah yazılmaz benim derdim
***
Elif'im noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
Elif'im noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
***
Yetiş anam, yetiş babam aman
Ah mezarım tahtalandı
Yetiş anam, yetiş babam aman
Ah mezarım tahtalandı