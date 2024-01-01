Gönül Sana Nasihatim Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Gönül Sana Nasihatim
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Gönül sana nasihatim
Çağrılmazsan varma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
***
Ne gezersin Şam'ı Şark'ı
Yok mu sende hiç bir korku?
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
***
Yorulursun gitme yaya
Hükmedersin güne aya
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
***
Ben kocadım, sen genceldin
Başa bela nerden geldin?
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
***
Bazı zengin, bazı züğürt
Bazı usta, bazı şeğirt
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her bir renkten derme gönül, derme gönül
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her irenkten derme gönül, derme gönül
***
Veysel gönülden ayrılmaz
Kahi bilir, kahi bilmez
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül, sırma gönül
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül