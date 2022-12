Cengiz Özkan

Gönül sana nasihatim Çağrılmazsan varma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül *** Ne gezersin Şam'ı Şark'ı Yok mu sende hiç bir korku? Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül *** Yorulursun gitme yaya Hükmedersin güne aya Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül *** Ben kocadım, sen genceldin Başa bela nerden geldin? Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül *** Bazı zengin, bazı züğürt Bazı usta, bazı şeğirt Bazı koyun, bazı aç kurt Her bir renkten derme gönül, derme gönül Bazı koyun, bazı aç kurt Her irenkten derme gönül, derme gönül *** Veysel gönülden ayrılmaz Kahi bilir, kahi bilmez Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül, sırma gönül Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül

Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey Gizli sırlarımı aşikar etme, hey Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey *** Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey *** Gizli dertlerimi sana anlattım, hey Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey *** Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey *** Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey? Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey? *** Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey *** Benim her derdime ortak sen oldun, hey Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey? *** Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey *** Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey Giyin kara libas, yaslan duvara, hey Yanından, göğsünden açılır yara, hey *** Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey *** Sen petek misali, Veysel de arı hey İnleşir, beraber yapardık balı hey Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey *** Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey