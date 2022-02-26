Cengiz Özkan

Gönül sana nasihatim Çağrılmazsan varma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül *** Ne gezersin Şam'ı Şark'ı Yok mu sende hiç bir korku? Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül *** Yorulursun gitme yaya Hükmedersin güne aya Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül *** Ben kocadım, sen genceldin Başa bela nerden geldin? Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül *** Bazı zengin, bazı züğürt Bazı usta, bazı şeğirt Bazı koyun, bazı aç kurt Her bir renkten derme gönül, derme gönül Bazı koyun, bazı aç kurt Her irenkten derme gönül, derme gönül *** Veysel gönülden ayrılmaz Kahi bilir, kahi bilmez Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül, sırma gönül Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül