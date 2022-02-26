Güzel Bu Nasıl Sevdaymış Şarkı Sözleri
Cengiz Özkan Güzel Bu Nasıl Sevdaymış şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Güzel Bu Nasıl Sevdaymış şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güzel Bu Nasıl Sevdaymış sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Özkan
Güzel Bu Nasıl Sevdaymış
Tüm Şarkıları
-
Beni dertten derde saldın
Şu gönlümü nasıl çaldın?
Mecnunum Leylamı buldum
Güzel, bu nasıl sevdaymış?
***
Atam dedim atamıyom
Satam dedim satamıyom
Akşam sabah yatamıyom
Güzel, bu nasıl sevdaymış?
***
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel, bu nasıl sevdaymış?
***
Gözyaşım umman eyledin
Aklım fikrim zayeyledin
Permeperişan eyledin
Güzel, bu nasıl sevdaymış
***
Atam dedim atamıyom
Satam dedim satamıyom
Akşam sabah yatamıyom
Güzel, bu nasıl sevdaymış?
***
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel, bu nasıl sevdaymış?