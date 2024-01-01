Hayal Bana Yakın Şarkı Sözleri
Cengiz Özkan Hayal Bana Yakın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Hayal Bana Yakın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayal Bana Yakın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Özkan
Hayal Bana Yakın
Tüm Şarkıları
-
Hayal bana yakın, yâr bana uzak
Sevdası başımda dolanır gitmez
Aşkına düşeli ar bana uzak
Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez
***
Senin aşkın beni etti urusvay
Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay
Kabul et kapında beni de kul say
Dost yolunda ölür âşık, har etmez
***
Ey beni bu derde giriftar eden
Eski muhabbeti kaldırdın, neden?
Gönül ister kavuşmayı ölmeden
Ah çeker ağlarım, yâr elim yetmez
***
Beni yakan yansın aşkın narına
Gönül düştü bir zalimin toruna
Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına
Gül olmasa, bülbül ahüzar etmez
***
Hayal bana yakın, yâr bana uzak
Sevdası başımda dolanır gitmez
Aşkına düşeli ar bana uzak
Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez
***
Gel cananım gel, gel
Yüz bin öğüt versen biri kâr etmez, ey
***
Senin aşkın beni kıldı urusvay
Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay
Kabul et kapında, beni de kul say
Dost yolunda ölür, âşık har etmez
***
Gel cananım gel, gel
Dost yolunda ölür âşık har etmez, ey
***
Ey beni bu derde giriftar eden
Eski muhabbeti kaldırdın, neden?
Gönül ister kavuşmayı ölmeden
Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez
***
Gel cananım gel, gel
Ah çeker, ağlarım yâr elim yetmez, ey
***
Beni yakan yansın aşkın narına
Gönül düştü bir zalimin toruna
Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına
Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez
***
Gel cananım gel, gel
Gül olmazsa, bülbül ahüzar etmez, ey