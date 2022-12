İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye Deli gönül abdal olmuş Gezer Elif Elif diye *** Can sana kurban Yâr sana hayran Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman *** Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Elif kaşlarını çatar Gamze sineme batar Ak elleri kalem tutar Yazar Elif Elif diye *** Can sana kurban Yâr sana hayran Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman *** Karac'oğlan eğmelerin Gönül sevmez değmelerin Karac'oğlan eğmelerin Gönül sevmez değmelerin İliklenmiş düğmelerin Çözer Elif Elif diye *** Can sana kurban Yâr sana hayran Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman