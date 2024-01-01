Cengiz Özkan

Karadır Kaşları Karadır kaşların, eğmeli değil El ele, koy koya değmeli değil vay, vay Fırsat elde iken sarmadık yari oy, oy Beni öldürmeli, dövmeli değil *** Benim yarim incelerden pek ince Yadlara sardırmam ben ölmeyince ah, ah Azrail gelmiş de canım' almaya oy, oy Ben vermem canımı yar gelmeyince *** Bacadan aşıyor ayvanın dalı Yüzüme dokundu yazmanın alı vah, vah Güzel nedeceksin bu kadar malı? Oy, oy İşte görünüyor dünyanın halı

Beni Canımdan Ayırdı Beni canımdan ayırdı, ah Gönlümü yıktı temelden Beni canımdan ayırdı, ah Gönlümü yıktı temelden *** Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden *** Beni sana, seni bana Kavuştursun ya Rab tez elden Beni sana, seni bana Kavuştursun ya Rab tez elden *** Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden

Sarı Kurdelem Sarı Sarı kurdelem, sarı Dağlara saldım yâri Dağlar, kurbanın ola'm, anam Ah, ah, ah, tez gönder nazlı yâri *** Yandım hey, hey Hey, hey, hey, hey Vallah' yandım, esmerim *** Ben esmeri, ben esmeri Ben esmeri fıstık ile beslerim *** Yandım hey, hey Hey, hey, hey, hey Vallah' yandım, esmerim *** İpek kuşak beldedir Saçakları yerdedir Dünya güzelle dolsa, aman Ah, ah, ah, yine gönlüm sendedir *** Yandım hey, hey Hey, hey, hey, hey Vallah' yandım, esmerim *** Ben esmeri, ben esmeri Ben esmeri fıstık ile beslerim *** Yandım hey, hey Hey, hey, hey, hey Vallah' yandım, esmerim

Söyle Sevgili Ah, söyle, sevgili Sevgili, söyle *** Söyle bana, göz bebeğim Dalım, yaprağım, çiçeğim Senin aşkındır dileğim Seviyorum, seveceğim *** Ne füsun ettin ruhuma böyle? Söyle, sevgili Sevgili, söyle, sevgili, söyle *** Söyle, bülbül, gül dilinden Tut getir yâri elinden Dal ayrılır mı gülünden? Ayrılırsam öleceğim *** Ne füsun ettin ruhuma böyle? Söyle, sevgili Sevgili, söyle, sevgili, söyle

Yine Bir Sızı Var İçimde Yine bir sızı var içimde Akşam oldu diye Gözüm acıyor Ağlarım hâlâ, bilmem niye Gözüm acıyor Ağlarım hâlâ, bilmem niye *** İstemem geceyi Onda mehtap, gam oldu diye İstemem geceyi Onda mehtap, gam oldu diye *** Gözüm acıyor Ağlarım hâlâ, bilmem niye Gözüm acıyor Ağlarım hâlâ, bilmem niye