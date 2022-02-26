Keklik Dağlarda Şağılar Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Keklik Dağlarda Şağılar
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Keklik dağlarda çağılar
Yavrum diye diye ağlar
Günden güne yese dağlar
Görenlerin bağrı yanar
***
Ağlarım ben kekliğime
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik küsme, barışalım
Yuvamıza kavuşalım
Senden ötmek benden gitmek
Yolumuzda ağlaşalım
***
Ağlarım ben kekliğime
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine
Ağlarım ben kekliğime