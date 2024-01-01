Sakin Olmam Lazım Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Sakin Olmam Lazım
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Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden
Mevlam mevlam versin güzellerin gencinden
Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden
Yarım yarım (yörü yörü) dilber Salma saçın sürünsün
Açıver cepkenini elmas gerdan görünsün (aman)
***
Yol üstünde kurakoymuş ilyeni
Ben istemem mori şalvar (setre pantol) giyeni
Ben isterim setre pantol (mori şalvar) giyeni
Yarım yarım...
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Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor aah
Düşürür halim zor aah
***
Kar’ın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun
Gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor ah
Düşürür halim zor ah
***
Karın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
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