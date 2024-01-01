Cengiz Özkan

Çoban oldum gidiyorum Yapayalnız bu diyardan Kırbacını vurma yüzüme Düşürür halim zor aah Düşürür halim zor aah *** Kar’ın oldum eriyorum Güneş olma yamacımda lrmağın olurum senin Sularım önünde durma *** Yolum uzun Gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim *** Çoban oldum gidiyorum Yapayalnız bu diyardan Kırbacını vurma yüzüme Düşürür halim zor ah Düşürür halim zor ah *** Karın oldum eriyorum Güneş olma yamacımda lrmağın olurum senin Sularım önünde durma *** Yolum uzun gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim *** Yolum uzun gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim