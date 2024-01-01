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7/24 Dinle Sakin Olmam Lazım

Sakin Olmam Lazım Şarkı Sözleri

Cengiz Özkan Sakin Olmam Lazım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Sakin Olmam Lazım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sakin Olmam Lazım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Özkan

Cengiz Özkan

Sakin Olmam Lazım

  • Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden

  • Fırtınam

  • Yarası Saklım

  • Hüzünle karışık

  • Son Kez

  • Görmüyorsun

  • Eller Aldı

  • Seninki Dert mi

  • Boşluk

  • Ben Gideyim

  • Hangimiz Masumuz

  • Zaman Geçti

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