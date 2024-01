Cengiz Özkan

Dünyada tükenmez murat varımış, varımış, varımış Ne alanı gördüm, ne murad gördüm ey Ne alanı gördüm, ne murad gördüm sevdiğim ey *** Meşakketin adın murad koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm ey Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm tabibim ey *** Ölüm var dünyada, yok imiş murad, de murad, de murad Gün be gün artıyor türlü meşakkat ey Gün be gün artıyor türlü meşakkat sevdiğim ey *** Kalmamış dünyada ehl-i kanaat, kanaat, kanaat İnsanlar içinde pek fesat gördüm ey İnsanlar içinde pek fesat gördüm sevdiğim ey *** Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan Gülüp baştan başa muradın alan ey Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim ey *** Muradı maksudu hepisi yalan, de yalan, de yalan Ölümü dünyada hakikat gördüm ey Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim ey *** Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Çağlayan bir su var, arkı belirsiz ey Çağlayan bir su var, arkı belirsiz sevdiğim ey *** Veysel neler satar narkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm ey Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğim ey

Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey Gizli sırlarımı aşikar etme, hey Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey *** Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey *** Gizli dertlerimi sana anlattım, hey Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey *** Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey *** Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey? Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey? *** Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey *** Benim her derdime ortak sen oldun, hey Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey? *** Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey *** Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey Giyin kara libas, yaslan duvara, hey Yanından, göğsünden açılır yara, hey *** Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey *** Sen petek misali, Veysel de arı hey İnleşir, beraber yapardık balı hey Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey *** Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey