Cengiz Özkan

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Dünyada tükenmez murat varımış, varımış, varımış
Ne alanı gördüm, ne murad gördüm ey
Ne alanı gördüm, ne murad gördüm sevdiğim ey
***
Meşakketin adın murad koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar
Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm ey
Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm tabibim ey
***
Ölüm var dünyada, yok imiş murad, de murad, de murad
Gün be gün artıyor türlü meşakkat ey
Gün be gün artıyor türlü meşakkat sevdiğim ey
***
Kalmamış dünyada ehl-i kanaat, kanaat, kanaat
İnsanlar içinde pek fesat gördüm ey
İnsanlar içinde pek fesat gördüm sevdiğim ey
***
Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan
Gülüp baştan başa muradın alan ey
Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim ey
***
Muradı maksudu hepisi yalan, de yalan, de yalan
Ölümü dünyada hakikat gördüm ey
Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim ey
***
Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz
Çağlayan bir su var, arkı belirsiz ey
Çağlayan bir su var, arkı belirsiz sevdiğim ey
***
Veysel neler satar narkı belirsiz, belirsiz, belirsiz
Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm ey
Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğim ey
-
Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey
Gizli sırlarımı aşikar etme, hey
Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey
***
Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey
Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey
Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey
Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey
***
Gizli dertlerimi sana anlattım, hey
Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey
Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey
***
Hayali hatır et, beni unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
Hayali hatır et, beni unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
***
Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey
Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey?
Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey?
***
Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey
-Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey
Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey
-Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey
***
Benim her derdime ortak sen oldun, hey
Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey
Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey?
***
Pençe vurup sarı teli sızlatma hey
Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey
Pençe vurup sarı teli sızlatma hey
Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey
***
Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey
Giyin kara libas, yaslan duvara, hey
Yanından, göğsünden açılır yara, hey
***
Yâr gelmezse, yaraların elletme hey
Elletme hey, elletme hey, elletme hey
Yâr gelmezse, yaraların elletme hey
Elletme hey, elletme hey, elletme hey
***
Sen petek misali, Veysel de arı hey
İnleşir, beraber yapardık balı hey
Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey
***
Ben babamı, sen ustanı unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
Ben babamı, sen ustanı unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
-
Gönül sana nasihatim
Çağrılmazsan varma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
***
Ne gezersin Şam'ı Şark'ı
Yok mu sende hiç bir korku?
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
***
Yorulursun gitme yaya
Hükmedersin güne aya
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
***
Ben kocadım, sen genceldin
Başa bela nerden geldin?
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
***
Bazı zengin, bazı züğürt
Bazı usta, bazı şeğirt
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her bir renkten derme gönül, derme gönül
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her irenkten derme gönül, derme gönül
***
Veysel gönülden ayrılmaz
Kahi bilir, kahi bilmez
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül, sırma gönül
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül
-
Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
Delay, delay, delay söz ile seni
***
Kurulma sevdiğim güzelim deyin
Bağlanma karayı alları geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
Seslesem elime tuz ile seni
Delay, delay, delay tuz ile seni
***
Koyun olsan otlatırdım yaylada
Tellerini yoldurmazdım hoyrada
Balık olsan takla dönsen deryada
Düşürsem toruma hız ile seni
Delay, delay, delay hız ile seni
***
Veysel der ismini koymam dilimden
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
Kuş olsan da kurtulmazdın elimden
Eğer görse idim göz ile seni
Delay, delay, delay göz ile seni
-
Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu
Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu
Acep bu işime ne dersin dünya?
Fısk-u fesat kaplamıştır içini
Bu çirkin huyları nidersin dünya?
Fısk-u fesat kaplamıştır içini
Bu çirkin huyları nidersin dünya?
Bu çirkin huyları nidersin dünya?
***
Nice zenginlerin çarkın çevirdin
Nice zenginlerin çarkın çevirdin
Nice kahramanı teptin, devirdin
Bunca fakirleri kastın, kavurdun
Herkese bir türlü kadersin dünya
Bunca fakirleri kastın, kavurdun
Herkese bir türlü kadersin dünya
Herkese bir türlü kadersin dünya
***
Veysel'i düşürdün ne haldan hala
Veysel'i düşürdün ne haldan hala
Kimini garkettin yeşile, ala
Zaman gelir sen de eren zavala
Bir gün tepe takla gidersin dünya
Zaman gelir sen de eren zavala
Bir gün tepe takla gidersin dünya
Bir gün tepe takla gidersin dünya
-
Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereleri, düz olur gider
Doldurur dereleri, düz olur gider
***
İrak ipler geldi girdi araya
Korkarım, yar benden yoz olur gider
Korkarım, yar benden yoz olur gider
***
Ilgıt ılgıt yeller eser seherde
Dost beni düşürdü onulmaz derde
Dost beni düşürdü onulmaz derde
****
Yar ile buluşsak bir tenha yerde
Duyar irak ipler, söz olur gider
Duyar irak ipler, söz olur gider
***
Pervane ateşten sakınmaz canı
Uğruna koymuşum başı bedeni
Uğruna koymuşum başı bedeni
***
Doldur tüfengini, hedef et beni
Yaram doksan dokuz, yüz olur gider
Yaram doksan dokuz, yüz olur gider
***
Veysel der, çıkayım bir yüce dağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
***
Zaman gelir, tenim düşer toprağa
Karışır toprağa, toz olur gider
Karışır toprağa, toz olur gider