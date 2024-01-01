Cengiz Özkan

Murad Dünyada tükenmez murat varımış, varımış, varımış Ne alanı gördüm, ne murad gördüm ey Ne alanı gördüm, ne murad gördüm sevdiğim ey *** Meşakketin adın murad koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm ey Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm tabibim ey *** Ölüm var dünyada, yok imiş murad, de murad, de murad Gün be gün artıyor türlü meşakkat ey Gün be gün artıyor türlü meşakkat sevdiğim ey *** Kalmamış dünyada ehl-i kanaat, kanaat, kanaat İnsanlar içinde pek fesat gördüm ey İnsanlar içinde pek fesat gördüm sevdiğim ey *** Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan Gülüp baştan başa muradın alan ey Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim ey *** Muradı maksudu hepisi yalan, de yalan, de yalan Ölümü dünyada hakikat gördüm ey Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim ey *** Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Çağlayan bir su var, arkı belirsiz ey Çağlayan bir su var, arkı belirsiz sevdiğim ey *** Veysel neler satar narkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm ey Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğim ey

Ben Gidersem Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey Gizli sırlarımı aşikar etme, hey Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey *** Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey *** Gizli dertlerimi sana anlattım, hey Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey *** Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey *** Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey? Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey? *** Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey *** Benim her derdime ortak sen oldun, hey Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey? *** Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey *** Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey Giyin kara libas, yaslan duvara, hey Yanından, göğsünden açılır yara, hey *** Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey *** Sen petek misali, Veysel de arı hey İnleşir, beraber yapardık balı hey Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey *** Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey

Gönül Sana Nasihatım Gönül sana nasihatim Çağrılmazsan varma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül Seni sevmezse bir güzel Bağlanıp da durma gönül, durma gönül *** Ne gezersin Şam'ı Şark'ı Yok mu sende hiç bir korku? Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül Terk edersin evi barkı Beni boşa yorma gönül, yorma gönül *** Yorulursun gitme yaya Hükmedersin güne aya Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül Aşk denilen bir deryaya Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül *** Ben kocadım, sen genceldin Başa bela nerden geldin? Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül Kah indin, kah yükseldin Şimdi oldun turna gönül, turna gönül *** Bazı zengin, bazı züğürt Bazı usta, bazı şeğirt Bazı koyun, bazı aç kurt Her bir renkten derme gönül, derme gönül Bazı koyun, bazı aç kurt Her irenkten derme gönül, derme gönül *** Veysel gönülden ayrılmaz Kahi bilir, kahi bilmez Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül, sırma gönül Yalan dünya yârsiz olmaz İster saçı sırma gönül

Sen Bir Ceylan Olsan Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni Bulunmaz dermanı yoktur ilacı Vursam yaralasam söz ile seni Delay, delay, delay söz ile seni *** Kurulma sevdiğim güzelim deyin Bağlanma karayı alları geyin Ben bir çoban olsam sen de bir koyun Seslesem elime tuz ile seni Delay, delay, delay tuz ile seni *** Koyun olsan otlatırdım yaylada Tellerini yoldurmazdım hoyrada Balık olsan takla dönsen deryada Düşürsem toruma hız ile seni Delay, delay, delay hız ile seni *** Veysel der ismini koymam dilimden Ayrı düştüm vatanımdan ilimden Kuş olsan da kurtulmazdın elimden Eğer görse idim göz ile seni Delay, delay, delay göz ile seni

Kaldırsam Perdeyi Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu Acep bu işime ne dersin dünya? Fısk-u fesat kaplamıştır içini Bu çirkin huyları nidersin dünya? Fısk-u fesat kaplamıştır içini Bu çirkin huyları nidersin dünya? Bu çirkin huyları nidersin dünya? *** Nice zenginlerin çarkın çevirdin Nice zenginlerin çarkın çevirdin Nice kahramanı teptin, devirdin Bunca fakirleri kastın, kavurdun Herkese bir türlü kadersin dünya Bunca fakirleri kastın, kavurdun Herkese bir türlü kadersin dünya Herkese bir türlü kadersin dünya *** Veysel'i düşürdün ne haldan hala Veysel'i düşürdün ne haldan hala Kimini garkettin yeşile, ala Zaman gelir sen de eren zavala Bir gün tepe takla gidersin dünya Zaman gelir sen de eren zavala Bir gün tepe takla gidersin dünya Bir gün tepe takla gidersin dünya