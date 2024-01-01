Boza Boza Şarkı Sözleri
Cengiz Özkan Boza Boza şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Boza Boza şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Boza Boza sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Dünyada tükenmez murat varımış, varımış, varımış
Ne alanı gördüm, ne murad gördüm ey
Ne alanı gördüm, ne murad gördüm sevdiğim ey
***
Meşakketin adın murad koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar
Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm ey
Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm tabibim ey
***
Ölüm var dünyada, yok imiş murad, de murad, de murad
Gün be gün artıyor türlü meşakkat ey
Gün be gün artıyor türlü meşakkat sevdiğim ey
***
Kalmamış dünyada ehl-i kanaat, kanaat, kanaat
İnsanlar içinde pek fesat gördüm ey
İnsanlar içinde pek fesat gördüm sevdiğim ey
***
Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan
Gülüp baştan başa muradın alan ey
Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim ey
***
Muradı maksudu hepisi yalan, de yalan, de yalan
Ölümü dünyada hakikat gördüm ey
Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim ey
***
Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz
Çağlayan bir su var, arkı belirsiz ey
Çağlayan bir su var, arkı belirsiz sevdiğim ey
***
Veysel neler satar narkı belirsiz, belirsiz, belirsiz
Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm ey
Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğim ey
-
Gönlüm benle bile sizli bizli
Güvenmiyor gizli gizli
Ben boş verdim unuttum da
Canımın her yeri parmak izli
***
Neresi hüzün neresi sevinç
Ve ne kadarı benim bu hislerin
Çoğu zaman her şeyimiz ödünç
***
Biri beni sevsin güzel sevilirim
Bir de yetişirse önümüzdeki yaza
Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin
Gelsin gelecekse beni Boza Boza
***
Büyük sevsin süper sevilirim
Bir de yetişirse önümüzdeki yaza
Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin
Gelsin gelecekse beni Boza Boza
-
Alınırım seni tam üzerime alınırım
Darılırsam anca kendime darılırım
Dayanamam diye bir şey yok dayanırım
Gerekiyorsa yalancının birine sarılırım
***
Git hadi sen nereye gidersen
İçimden geliyorsun
Tarifi zor sözlerle ama sen
Gözümden biliyorsun
***
Seni benden alan kader ölsem vermem diyor
Yalandan yangınların bir yanıyor geri iki sönüyor
***
Seni benden alan kader ölsem vermem diyor
Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi kesiyor