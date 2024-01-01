Cengiz Özkan

Murad Dünyada tükenmez murat varımış, varımış, varımış Ne alanı gördüm, ne murad gördüm ey Ne alanı gördüm, ne murad gördüm sevdiğim ey *** Meşakketin adın murad koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm ey Dünyada ne lezzet, ne bir tad gördüm tabibim ey *** Ölüm var dünyada, yok imiş murad, de murad, de murad Gün be gün artıyor türlü meşakkat ey Gün be gün artıyor türlü meşakkat sevdiğim ey *** Kalmamış dünyada ehl-i kanaat, kanaat, kanaat İnsanlar içinde pek fesat gördüm ey İnsanlar içinde pek fesat gördüm sevdiğim ey *** Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan Gülüp baştan başa muradın alan ey Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim ey *** Muradı maksudu hepisi yalan, de yalan, de yalan Ölümü dünyada hakikat gördüm ey Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim ey *** Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Çağlayan bir su var, arkı belirsiz ey Çağlayan bir su var, arkı belirsiz sevdiğim ey *** Veysel neler satar narkı belirsiz, belirsiz, belirsiz Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm ey Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğim ey

Boza Boza Gönlüm benle bile sizli bizli Güvenmiyor gizli gizli Ben boş verdim unuttum da Canımın her yeri parmak izli *** Neresi hüzün neresi sevinç Ve ne kadarı benim bu hislerin Çoğu zaman her şeyimiz ödünç *** Biri beni sevsin güzel sevilirim Bir de yetişirse önümüzdeki yaza Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin Gelsin gelecekse beni Boza Boza *** Büyük sevsin süper sevilirim Bir de yetişirse önümüzdeki yaza Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin Gelsin gelecekse beni Boza Boza