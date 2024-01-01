Cengiz Özkan

Ne Feryad Edersin Divane Bülbül Ne feryad edersin divane bülbül Ne feryad edersin divane bülbül Senin bu feryadın anam gülşene kalsın Senin bu feryadın anam gülşene kalsın *** Bu dünyada eremezsen murada Bu dünyada eremezsen murada Huzuru mahşere anam divana kalsın Huzuru mahşere anam divana kalsın *** Nesin methedeyim bir kaşı kare Nesin methedeyim bir kaşı kare Şu sineme açtı anam onulmaz yare Şu sineme açtı anam onulmaz yare *** Dünya tabip gelse derdime çare Dünya tabip gelse derdime çare Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın

Mapushane Çeşmesi Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan *** Mapusluk bir şey değil Yanıklık var bir yandan Mapusluk bir şey değil Yanıklık var bir yandan *** Hey gardiyan gardiyan Tabancamı ver bana Hey gardiyan gardiyan Tabancamı ver bana *** Bir güzelin uğruna Ceza verdiler bana Bir güzelin uğruna Ceza verdiler bana

Bir Kökte Uzamış Sarmaşık Gibi Bir kökte uzamış sarmaşık gibi Dökülmüş gerdana saçların güzel Ufukta gözlerin bir ışık gibi Kara bulut gibi kaşların güzel, kaşların güzel *** Ufukta gözlerin bir ışık gibi Kara bulut gibi kaşların güzel *** Her güzel de eda ile salınmaz Huri misin melek misin bilinmez Arasan dünyayı eşin bulunmaz Firdevs-i alada eşlerin güzel, eşlerin güzel *** Arasan dünyayı eşin bulunmaz Firdevs-i alada eşlerin güzel *** Görünce derdimi arttırdın kat kat Can alıcı gözler sanki bir cellat Veysel'i kapından eyleme azad Bana yastık olsun döşlerin güzel, döşlerin güzel *** Veysel'i kapından eyleme azad Bana yastık olsun döşlerin güzel

Beni Görüp Yüzün Öte Dönderme Beni görüp yüzün öte dönderme Beni görüp yüzün öte dönderme Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende Sendedir sende *** Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende *** Şerbet senin dudağında, dilinde Şerbet senin dudağında, dilinde Arzumanın kaldı yâr yâr ince belinde İnce belinde *** Sen bir güzelsin ki yavrum Türkmen elinde Günah bende değil yavrum sendedir sende Sen bir güzelsin ki yavrum hükmün elinde Günah bende değil yavrum sendedir sende

Halkalı Şeker Halkalı şeker şam fıstık Aman arpalar kara kılçık Eğer beni seversen Aman al bohçanı yola çık *** Halkalı şeker Hasiretlik çeker Çok nazlanma sevdiğim Cahilim aklım gider *** Halkalı şeker Hasiretlik çeker Çok nazlanma sevdiğim Cahilim aklım gider *** Ben bu yerde haneyim Aman yel vurmuş pervaneyim Gidin söylen o yâre Aman derdinden divaneyim *** Halkalı şeker Hasiretlik çeker Çok nazlanma sevdiğim Cahilim aklım gider *** Halkalı şeker Hasiretlik çeker Çok nazlanma sevdiğim Cahilim aklım gider *** Halkalı şeker Hasiretlik çeker Çok nazlanma sevdiğim Cahilim aklım gider *** Halkalı şeker Hasiretlik çeker Çok nazlanma sevdiğim Cahilim aklım gider

Bir Fırtına Tuttu Bizi Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı O bizim kavuşmalarımız yarim mahşere kaldı O bizim kavuşmalarımız yarim mahşere kaldı *** Mapushanede yata yata yanlarım çürüdü Pencerden baka baka yarim ela gözler süzüldü Pencereden baka baka a yarim ela gözler süzüldü

Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün Çamlığın başında tüter bir tütün Acı çekmeyenin yüreği bütün Ziya'mın atını pazara tutun Gelen geçen Ziya'm ölmüş desinler *** Benim yarim yaylalarda oturur Ak elini soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir *** At üstünde kuşlar gibi dönen yar Kendi gidip ahbapları kalan yar

Senden Bana Yar Olmaz Senden bana yâr olmaz Senden bana yâr olmaz Olsa vefakâr olmaz Olsa vefakâr olmaz *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Her ağaçta bar olmaz Her ağaçta bar olmaz Seven bahtiyar olmaz Seven bahtiyar olmaz *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı

Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden Mevlam mevlam versin güzellerin gencinden Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden Yarım yarım (yörü yörü) dilber Salma saçın sürünsün Açıver cepkenini elmas gerdan görünsün (aman) *** Yol üstünde kurakoymuş ilyeni Ben istemem mori şalvar (setre pantol) giyeni Ben isterim setre pantol (mori şalvar) giyeni Yarım yarım...

Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek Tanrıdan diledim bu kadar dilek aman aman, bu kadar dilek Tanrıdan diledim bu kadar dilek aman aman, bu kadar dilek O yarin yüzünü bir daha görek aman aman, bir daha görek O yarin yüzünü bir daha görek aman aman, bir daha görek *** Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman, dizinde yatmak Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman, dizinde yatmak Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman, yüzüne bakmak Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman, yüzüne bakmak *** Gel aman aman yanıma Yazık, kıyma canıma Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına