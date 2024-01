Cengiz Özkan

Bir kökte uzamış sarmaşık gibi Dökülmüş gerdana saçların güzel Ufukta gözlerin bir ışık gibi Kara bulut gibi kaşların güzel, kaşların güzel *** Ufukta gözlerin bir ışık gibi Kara bulut gibi kaşların güzel *** Her güzel de eda ile salınmaz Huri misin melek misin bilinmez Arasan dünyayı eşin bulunmaz Firdevs-i alada eşlerin güzel, eşlerin güzel *** Arasan dünyayı eşin bulunmaz Firdevs-i alada eşlerin güzel *** Görünce derdimi arttırdın kat kat Can alıcı gözler sanki bir cellat Veysel'i kapından eyleme azad Bana yastık olsun döşlerin güzel, döşlerin güzel *** Veysel'i kapından eyleme azad Bana yastık olsun döşlerin güzel

Senden bana yâr olmaz Senden bana yâr olmaz Olsa vefakâr olmaz Olsa vefakâr olmaz *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Her ağaçta bar olmaz Her ağaçta bar olmaz Seven bahtiyar olmaz Seven bahtiyar olmaz *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı