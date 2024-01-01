Kırmızı Buğday Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Kırmızı Buğday
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Ne feryad edersin divane bülbül
Ne feryad edersin divane bülbül
Senin bu feryadın anam gülşene kalsın
Senin bu feryadın anam gülşene kalsın
***
Bu dünyada eremezsen murada
Bu dünyada eremezsen murada
Huzuru mahşere anam divana kalsın
Huzuru mahşere anam divana kalsın
***
Nesin methedeyim bir kaşı kare
Nesin methedeyim bir kaşı kare
Şu sineme açtı anam onulmaz yare
Şu sineme açtı anam onulmaz yare
***
Dünya tabip gelse derdime çare
Dünya tabip gelse derdime çare
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
-
-
Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan
Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan
***
Mapusluk bir şey değil
Yanıklık var bir yandan
Mapusluk bir şey değil
Yanıklık var bir yandan
***
Hey gardiyan gardiyan
Tabancamı ver bana
Hey gardiyan gardiyan
Tabancamı ver bana
***
Bir güzelin uğruna
Ceza verdiler bana
Bir güzelin uğruna
Ceza verdiler bana
-
Bir kökte uzamış sarmaşık gibi
Dökülmüş gerdana saçların güzel
Ufukta gözlerin bir ışık gibi
Kara bulut gibi kaşların güzel, kaşların güzel
***
Ufukta gözlerin bir ışık gibi
Kara bulut gibi kaşların güzel
***
Her güzel de eda ile salınmaz
Huri misin melek misin bilinmez
Arasan dünyayı eşin bulunmaz
Firdevs-i alada eşlerin güzel, eşlerin güzel
***
Arasan dünyayı eşin bulunmaz
Firdevs-i alada eşlerin güzel
***
Görünce derdimi arttırdın kat kat
Can alıcı gözler sanki bir cellat
Veysel'i kapından eyleme azad
Bana yastık olsun döşlerin güzel, döşlerin güzel
***
Veysel'i kapından eyleme azad
Bana yastık olsun döşlerin güzel
-
Beni görüp yüzün öte dönderme
Beni görüp yüzün öte dönderme
Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende
Sendedir sende
***
Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme
Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende
Yıkıp hilal kaşın da yavrum yere indirme
Yine benim gönlüm, yavrum sendedir sende
***
Şerbet senin dudağında, dilinde
Şerbet senin dudağında, dilinde
Arzumanın kaldı yâr yâr ince belinde
İnce belinde
***
Sen bir güzelsin ki yavrum Türkmen elinde
Günah bende değil yavrum sendedir sende
Sen bir güzelsin ki yavrum hükmün elinde
Günah bende değil yavrum sendedir sende
-
Halkalı şeker şam fıstık
Aman arpalar kara kılçık
Eğer beni seversen
Aman al bohçanı yola çık
***
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok nazlanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
***
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok nazlanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
***
Ben bu yerde haneyim
Aman yel vurmuş pervaneyim
Gidin söylen o yâre
Aman derdinden divaneyim
***
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok nazlanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
***
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok nazlanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
***
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok nazlanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
***
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok nazlanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
-
Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı
O bizim kavuşmalarımız yarim mahşere kaldı
O bizim kavuşmalarımız yarim mahşere kaldı
***
Mapushanede yata yata yanlarım çürüdü
Pencerden baka baka yarim ela gözler süzüldü
Pencereden baka baka a yarim ela gözler süzüldü
-
Çamlığın başında tüter bir tütün
Acı çekmeyenin yüreği bütün
Ziya'mın atını pazara tutun
Gelen geçen Ziya'm ölmüş desinler
***
Benim yarim yaylalarda oturur
Ak elini soğuk suya batırır
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
***
At üstünde kuşlar gibi dönen yar
Kendi gidip ahbapları kalan yar
-
Senden bana yâr olmaz
Senden bana yâr olmaz
Olsa vefakâr olmaz
Olsa vefakâr olmaz
***
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyam yaralı
***
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyam yaralı
***
Her ağaçta bar olmaz
Her ağaçta bar olmaz
Seven bahtiyar olmaz
Seven bahtiyar olmaz
***
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyam yaralı
***
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyam yaralı
-
Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden
Mevlam mevlam versin güzellerin gencinden
Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden
Yarım yarım (yörü yörü) dilber Salma saçın sürünsün
Açıver cepkenini elmas gerdan görünsün (aman)
***
Yol üstünde kurakoymuş ilyeni
Ben istemem mori şalvar (setre pantol) giyeni
Ben isterim setre pantol (mori şalvar) giyeni
Yarım yarım...
-
Tanrıdan diledim bu kadar dilek aman aman, bu kadar dilek
Tanrıdan diledim bu kadar dilek aman aman, bu kadar dilek
O yarin yüzünü bir daha görek aman aman, bir daha görek
O yarin yüzünü bir daha görek aman aman, bir daha görek
***
Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman, dizinde yatmak
Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman, dizinde yatmak
Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman, yüzüne bakmak
Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman, yüzüne bakmak
***
Gel aman aman yanıma
Yazık, kıyma canıma
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
-
Salina salina da suya gidersun
Su değil meramın seyran edersun
Sen bu güzellikle de çok gam edersun
***
Sallana sallana sallan gel bana
Gel oynayalım da biz bir sallama
***
Garanlık sokakta da buldum izini
Açtım pencereni da gördum yuzuni
Kara kaşlarını da ela gözuni
***
Sallana sallana sallan gel bana
Gel oynayalım da biz bir sallama
***
Finduğun arasından gördum yuzuni
Kara kaşlarını da ela gözuni
Yeni da öğrendim de yâran huyuni
***
Sallana sallana sallan gel bana
Gel oynayalım da biz bir sallama