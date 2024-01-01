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7/24 Dinle Gelin

Gelin Şarkı Sözleri

Cengiz Özkan Gelin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Özkan Gelin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gelin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Özkan

Cengiz Özkan

Gelin

  • Oy Akşamlar

  • Gelin Ayşe

  • Çığrışır Bülbüller

  • Zilha Gelin

  • Munzur Dağı

  • Bahçalarda Mor Meni

  • Yeşil Ayna

  • Yenice Yolları

  • Gelin

  • Allı Gelin

  • Su Gelir Çağlar Ayşem

  • Karadır Kaşları

  • Ayağına Giymiş Kara Yemeni

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