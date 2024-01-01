Saklarım Gözümde Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Saklarım Gözümde
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Saklarım gözümde güzelliğini
Her neye bakarsam, sen varsın orada
Kalbimde gizlerim muhabbetini
Koymam yabancıyı, sen varsın orada
Kalbimde gizlerim muhabbetini
Koymam yabancıyı, sen varsın orada
***
Aşkımın temeli, sen bir alemsin
Sevgi muhabbetsin, dilde kelamsın
Merhabasın, dosttan gelen selamsın
Duyarak alırım, sen varsın orada
Merhabasın, dosttan gelen selamsın
Duyarak alırım, sen varsın orada
***
Çeşitli çiçekler, yeşil yapraklar
İrenkler içinde nakşını saklar
Karanlık geceler, aydın şafaklar
Uyanır cümle âlem, sen varsın orada
Karanlık geceler, aydın şafaklar
Uyanır cümle âlem, sen varsın orada
***
Mevcudatta olan kuduret, kuvvet
Senden hasıl oldu, sen verdin hayat
Yoktur senden başka ilanihayet
İnanıp kanmışım, sen varsın orada
Yoktur senden başka ilanihayet
İnanıp kanmışım, sen varsın orada
***
Hu çeker, iniler çalınan sazlar
Kükremiş dalgalar, coşar denizler
Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar
Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada
Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar
Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada
***
Veyseli söyleten sen oldun mutlak
Gezer daldan dala, yorulur ahmak
Sen ağaç misali biz dalda yaprak
Meyva çekirdeksin, sen varsın orada
Sen ağaç misali biz dalda yaprak
Meyva çekirdeksin, sen varsın orada