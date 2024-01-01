Cengiz Özkan

Saklarım gözümde güzelliğini Her neye bakarsam, sen varsın orada Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabancıyı, sen varsın orada Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabancıyı, sen varsın orada *** Aşkımın temeli, sen bir alemsin Sevgi muhabbetsin, dilde kelamsın Merhabasın, dosttan gelen selamsın Duyarak alırım, sen varsın orada Merhabasın, dosttan gelen selamsın Duyarak alırım, sen varsın orada *** Çeşitli çiçekler, yeşil yapraklar İrenkler içinde nakşını saklar Karanlık geceler, aydın şafaklar Uyanır cümle âlem, sen varsın orada Karanlık geceler, aydın şafaklar Uyanır cümle âlem, sen varsın orada *** Mevcudatta olan kuduret, kuvvet Senden hasıl oldu, sen verdin hayat Yoktur senden başka ilanihayet İnanıp kanmışım, sen varsın orada Yoktur senden başka ilanihayet İnanıp kanmışım, sen varsın orada *** Hu çeker, iniler çalınan sazlar Kükremiş dalgalar, coşar denizler Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada Güneşi doğar, perdelenir yıldızlar Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada *** Veyseli söyleten sen oldun mutlak Gezer daldan dala, yorulur ahmak Sen ağaç misali biz dalda yaprak Meyva çekirdeksin, sen varsın orada Sen ağaç misali biz dalda yaprak Meyva çekirdeksin, sen varsın orada