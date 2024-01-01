Sen Bir Ceylan Olsan Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Sen Bir Ceylan Olsan
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Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
Delay, delay, delay söz ile seni
***
Kurulma sevdiğim güzelim deyin
Bağlanma karayı alları geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
Seslesem elime tuz ile seni
Delay, delay, delay tuz ile seni
***
Koyun olsan otlatırdım yaylada
Tellerini yoldurmazdım hoyrada
Balık olsan takla dönsen deryada
Düşürsem toruma hız ile seni
Delay, delay, delay hız ile seni
***
Veysel der ismini koymam dilimden
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
Kuş olsan da kurtulmazdın elimden
Eğer görse idim göz ile seni
Delay, delay, delay göz ile seni