Cengiz Özkan

Senden bana yâr olmaz Senden bana yâr olmaz Olsa vefakâr olmaz Olsa vefakâr olmaz *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Her ağaçta bar olmaz Her ağaçta bar olmaz Seven bahtiyar olmaz Seven bahtiyar olmaz *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı *** Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı