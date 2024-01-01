Yenice Yolları Şarkı Sözleri
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Cengiz Özkan
Yenice Yolları
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Yenice yolları bükülür, gider
Yenice yolları bükülür, gider
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Zülüf ak gerdana dökülür, gider
Zülüf ak gerdana dökülür, gider
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Yiğidin sevdiği güzel olursa
Yiğidin sevdiği güzel olursa
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Ömrü arkasından sökülür, gider
Ömrü arkasından sökülür, gider
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Kırmızı gül olsan, har olamazsın
Kırmızı gül olsan, har olamazsın
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Azrail olsan da can alamazsın
Azrail olsan da can alamazsın
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Dünyayı kalbura koysan elesen
Dünyayı kalbura koysan elesen
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Sen de benim gibi yar bulamazsın
Sen de benim gibi yar bulamazsın