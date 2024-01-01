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7/24 Dinle Sedhezar

Sedhezar Şarkı Sözleri

Cengizhan Arslan Sedhezar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengizhan Arslan Sedhezar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sedhezar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengizhan Arslan

Cengizhan Arslan

Sedhezar

  • Bülbül Sevdası

  • Sedhezar (Yüzbin)

  • Male

  • Gün Görmesin

  • Baharında Kışındayım

  • Derman Ali

  • Dost Ölene Kadar

  • Belanı Bul Denden Uzak

  • İstemem

  • Kibar Yarim

  • Karacaahmet

  • Canlara Selam

  • Dilanım - Halay

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