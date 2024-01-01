Cengizhan Sönmez

-
Ne seninle ne de sensiz
Çekilmiyor bu hayat
Delikanlılık olmasa serde
Gideceğim bu ellerden
***
Ne para ne de pul
Ne şan ne de şöhret
Allah şahidim olsun
Aşkınla bahtiyarım tek
***
Niye ayrıldık unuttum
Kendimi neyle avuttum ben
Akılsız başım gururum
Gideceğim bu ellerden
***
Ne para ne de pul
Ne şan ne de şöhret
Allah şahidim olsun
Aşkınla bahtiyarım tek
-
Ben çölde kalmış bir aşkzedeyim
Kimsem yok ki dur desin
Aşk kervanına yalnızlığıma dur desin of
***
Bu çâresizlik canıma tak dedi vay
Hâlden bilmez yâre düştüm
Aşk kervanına, yalnızlığıma dur demez of
***
Geceler karanlık, geceler soğuk
Renkler titriyor soluk soluk vay
Kimse yok mu burada, nefes almaz mı kumlar
Aşk kervanına, yalnızlığıma
-
Çatladı toprağım yağmur beklerim
Bilsen seni nasıl nasıl özlerim
***
Dindir susuzluğun kurak gönlümün
Bereketli yağmur ol yağ burcu burcu
-
Çeribaşının gelini
Pek ince sarmış belini
Ah akşam bana neler etti
Boynuma atıp elini
***
Hoplayın kızlar hoplayın
Yeldirmenizi toplayın
***
Eyvah nanay
Mangiz nanay
Canım canım nanay
Hop hop şinanay
-
Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun
Bir tâs-ı arak yâhut bir kâse şârâb olsun
Sen ver de peyâ-pey mey dil mest ü harâb olsun
Devreyle ki keyfimce bir âlem-i âb olsun
Çal sâzı aman mutrıp doldur kadehi sâki
Tâ neş’e-i gam-fersâ dillerde kala bâki
-
Gönül bu neden söz dinlemez ağlar
Sevdam bu her an kalbimi dağlar
***
Ben ölümüne sevdim sen terk edip gittin
O meleğimdi o her şeyim di o
-
Görmedim
Uysun felek
Amalime
***
Ağla, ey dil
Ağla, durma
Hâ-hâ-hâlime
***
Ağla, ey dil
Ağla, durma
Hâ-hâ-hâlime
***
Ağlarım her dem
Bu kem ikbalime
***
Ağla, ey dil
Ağla, durma
Hâ-hâ-hâlime
***
Ağla, ey dil
Ağla, durma
Hâ-hâ-hâlime
-
Güzel gün görmedi avare gönlüm
Güzel gün görmedi avare gönlüm
***
Neler çekti neler biçare gönlüm
Neler çekti neler biçare gönlüm
***
Muhabbetle serapa yâre gönlüm
Muhabbetle serapa yâre gönlüm
***
Neler çekti neler biçare gönlüm
Neler çekti neler biçare gönlüm
-
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
***
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
***
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
***
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
-
Neydi cürmüm bilmem felek esir etti sana
Neydi cürmüm bilmem felek esir etti sana
Attı cevrin insaf eyle gayrı yetti cana
***
Bende mecal yok
Yık bende azad et bendeni
Attı cevrin insaf eyle gayrı yetti cana
-
Anladım ki boşmuş her şey
Anladım ki rüya imiş
Anladım ki..
meğer ben aldanmışım.
***
Ben neylerim hayatı
Neylerim insanları
Neylerim bu dünyayı
Sen olmasan, sen olmasan
Sen olmasan bir tanem
Sen olmasan..
***
Neylerim hayatı
Neylerim insanları
Neylerim bu dünyayı
Sen olmasan, sen olmasan
Sen olmasan bir tanem
Sen olmasan..
***
Bir şans daha ver
Ne olur bir şans daha
Bir daha deneyelim
Ne çıkar bir daha
Affet beni ne olur
Beni affet nolursun
***
Bir şans daha ver
Ne olur bir şans daha
Bir daha deneyelim
Ne çıkar bir daha
Affet beni ne olur
Beni affet nolursun
***
Ben neylerim hayatı
Neylerim insanları
Neylerim bu dünyayı
Sen olmasan, sen olmasan
Sen olmasan bir tanem
Sen olmasan..
***
Neylerim hayatı
Neylerim insanları
Neylerim bu dünyayı
Sen olmasan, sen olmasan
Sen olmasan bir tanem
Sen olmasan..
-
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim
Sevda yükünü, hasret yükünü, en ağırı da sensizliği
Sevda yükünü, hasret yükünü, en ağırı da sensizliği
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim
***
Gönlünce gezmek dolaşmak varken sevda denizinde
Gönlünce gezmek dolaşmak varken sevda denizinde
Ben sensizliğe demir atmış, beklemekteyim
Ben sensizliğe demir atmış, beklemekteyim
***
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim
Sevda yükünü, hasret yükünü, en ağırı da sensizliği
Sevda yükünü, hasret yükünü, en ağırı da sensizliği
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim
Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim