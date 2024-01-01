×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Bir Tutam Hasret

Bir Tutam Hasret Şarkı Sözleri

Cengizhan Sönmez Bir Tutam Hasret şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengizhan Sönmez Bir Tutam Hasret şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Tutam Hasret sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengizhan Sönmez

Cengizhan Sönmez

Bir Tutam Hasret

  • Burcu Burcu

  • Aşk Kervanı

  • Aşkınla Bahtiyarım

  • Çeribaşının Gelini

  • Gam Dideleriz Saki Sun Bir Dolu Kab Olsu

  • Gönül Bu Neden Söz Dinlemez Ağlar

  • Görmedim Uysun Felek Amalime

  • Güzel Gün Görmedi Avare Gönlüm

  • Kimseye Etmem Şikayet

  • Neydi Cürmüm Bilmem Felek Esir Etti Sana

  • Pişmanlık

  • Yükü Ağır ve Yorgun Bir Gemi Gibi Yüreği

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı