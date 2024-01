Cengizhan Sönmez

Ben çölde kalmış bir aşkzedeyim Kimsem yok ki dur desin Aşk kervanına yalnızlığıma dur desin of *** Bu çâresizlik canıma tak dedi vay Hâlden bilmez yâre düştüm Aşk kervanına, yalnızlığıma dur demez of *** Geceler karanlık, geceler soğuk Renkler titriyor soluk soluk vay Kimse yok mu burada, nefes almaz mı kumlar Aşk kervanına, yalnızlığıma

Gönül bu neden söz dinlemez ağlar Sevdam bu her an kalbimi dağlar *** Ben ölümüne sevdim sen terk edip gittin O meleğimdi o her şeyim di o