Cengizhan Sönmez

Neydi Cürmüm Bilmem Felek Esir Etti Sana Neydi cürmüm bilmem felek esir etti sana Neydi cürmüm bilmem felek esir etti sana Attı cevrin insaf eyle gayrı yetti cana *** Bende mecal yok Yık bende azad et bendeni Attı cevrin insaf eyle gayrı yetti cana

Aşk Kervanı Ben çölde kalmış bir aşkzedeyim Kimsem yok ki dur desin Aşk kervanına yalnızlığıma dur desin of *** Bu çâresizlik canıma tak dedi vay Hâlden bilmez yâre düştüm Aşk kervanına, yalnızlığıma dur demez of *** Geceler karanlık, geceler soğuk Renkler titriyor soluk soluk vay Kimse yok mu burada, nefes almaz mı kumlar Aşk kervanına, yalnızlığıma

Aşkınla Bahtiyarım Ne seninle ne de sensiz Çekilmiyor bu hayat Delikanlılık olmasa serde Gideceğim bu ellerden *** Ne para ne de pul Ne şan ne de şöhret Allah şahidim olsun Aşkınla bahtiyarım tek *** Niye ayrıldık unuttum Kendimi neyle avuttum ben Akılsız başım gururum Gideceğim bu ellerden *** Ne para ne de pul Ne şan ne de şöhret Allah şahidim olsun Aşkınla bahtiyarım tek

Burcu Burcu Çatladı toprağım yağmur beklerim Bilsen seni nasıl nasıl özlerim *** Dindir susuzluğun kurak gönlümün Bereketli yağmur ol yağ burcu burcu

Çeribaşının Gelini Çeribaşının gelini Pek ince sarmış belini Ah akşam bana neler etti Boynuma atıp elini *** Hoplayın kızlar hoplayın Yeldirmenizi toplayın *** Eyvah nanay Mangiz nanay Canım canım nanay Hop hop şinanay

Gam Dideleriz Saki Sun Bir Dolu Kab Olsu Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Bir tâs-ı arak yâhut bir kâse şârâb olsun Sen ver de peyâ-pey mey dil mest ü harâb olsun Devreyle ki keyfimce bir âlem-i âb olsun Çal sâzı aman mutrıp doldur kadehi sâki Tâ neş’e-i gam-fersâ dillerde kala bâki

Gönül Bu Neden Söz Dinlemez Ağlar Gönül bu neden söz dinlemez ağlar Sevdam bu her an kalbimi dağlar *** Ben ölümüne sevdim sen terk edip gittin O meleğimdi o her şeyim di o

Görmedim Uysun Felek Amalime Görmedim Uysun felek Amalime *** Ağla, ey dil Ağla, durma Hâ-hâ-hâlime *** Ağla, ey dil Ağla, durma Hâ-hâ-hâlime *** Ağlarım her dem Bu kem ikbalime *** Ağla, ey dil Ağla, durma Hâ-hâ-hâlime *** Ağla, ey dil Ağla, durma Hâ-hâ-hâlime

Güzel Gün Görmedi Avare Gönlüm Güzel gün görmedi avare gönlüm Güzel gün görmedi avare gönlüm *** Neler çekti neler biçare gönlüm Neler çekti neler biçare gönlüm *** Muhabbetle serapa yâre gönlüm Muhabbetle serapa yâre gönlüm *** Neler çekti neler biçare gönlüm Neler çekti neler biçare gönlüm

Kimseye Etmem Şikayet Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime *** Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime *** Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime *** Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Pişmanlık Anladım ki boşmuş her şey Anladım ki rüya imiş Anladım ki.. meğer ben aldanmışım. *** Ben neylerim hayatı Neylerim insanları Neylerim bu dünyayı Sen olmasan, sen olmasan Sen olmasan bir tanem Sen olmasan.. *** Neylerim hayatı Neylerim insanları Neylerim bu dünyayı Sen olmasan, sen olmasan Sen olmasan bir tanem Sen olmasan.. *** Bir şans daha ver Ne olur bir şans daha Bir daha deneyelim Ne çıkar bir daha Affet beni ne olur Beni affet nolursun *** Bir şans daha ver Ne olur bir şans daha Bir daha deneyelim Ne çıkar bir daha Affet beni ne olur Beni affet nolursun *** Ben neylerim hayatı Neylerim insanları Neylerim bu dünyayı Sen olmasan, sen olmasan Sen olmasan bir tanem Sen olmasan.. *** Neylerim hayatı Neylerim insanları Neylerim bu dünyayı Sen olmasan, sen olmasan Sen olmasan bir tanem Sen olmasan..