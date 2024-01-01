Kasetimi Al Küçük bir dünyam vardı beni buldun orda İkimizi de alamazsın artık Güzel varlığının teklifi karşısında Ruhumu teslim ettim oracıkta Bundan sonra *** Kafese kapandım anahtarı al Bülbülün olurum gülüm kasetimi al Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor *** Kafese kapandım anahtarı al Bülbülün olurum gülüm kasetimi al Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor *** Bu büyük dünyam sana kurban olsun Sal üstüme atlarını koşsun, çoşsun, kopsun Bundan sonra *** Kafese kapandım anahtarı al Bülbülün olurum gülüm kasetimi al Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor *** Kafese kapandım anahtarı al Bülbülün olurum gülüm kasetimi al Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor

O Aşk Eskidendi Nasıl üzüldüm, ne çok kırıldım herkese Her kalbe demir attım niyetlenene Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi *** Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu *** Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi *** Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi *** Nasıl üzüldüm, ne çok kırıldım herkese Her kalbe demir attım niyetlenene Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi *** Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu *** Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi

Aldım Sazı Elime Karşımda durdu en güzeli Baktıkça nasıl içim eridi Yalnız yapayalnız tıpkı benim gibi Niyetimi bozdu tam sırası Doldu bende aşk kotası Olsun yinede olsun Düzeyli aşk modası *** Bu bir oyunsa boşver onunla Vazgeç uğraşma, hadi geç öbür tarafa *** Kanamıyorum inanmıyorum Şöyle sahiden yananı göremiyorum Susamıyorum hep konuşuyorum Aldım sazı elime yetemiyorum *** Duramıyorum kalamıyorum Laf olsun diye bir aşk istemiyorum Unutmuyorum hep hatırlıyorum *** Dün gece seviştin sen biliyorum *** Karşımda durdu en güzeli Baktıkça nasıl içim eridi Yalnız yapayalnız tıpkı benim gibi Niyetimi bozdu tam sırası Doldu bende aşk kotası Olsun yinede olsun Düzeyli aşk modası *** Bu bir oyunsa boşver onunla Vazgeç uğraşma, hadi geç öbür tarafa *** Kanamıyorum inanmıyorum Şöyle sahiden yananı göremiyorum Susamıyorum hep konuşuyorum Aldım sazı elime yetemiyorum *** Duramıyorum kalamıyorum Laf olsun diye bir aşk istemiyorum Unutmuyorum hep hatırlıyorum Dün gece seviştin sen biliyorum

Tanımam Lazım Başka başka hallere girme gerek yok İnsan iki gözün gördüğü kadar Allanıp pullanmış lafların faydası yok İnsan etrafında duyulduğu kadar *** Konuşulanlar bazen iyi bazen kötü olabilir Seni iyiliğin yüzden kaçtık kimbilir Sana hemen güvenemem zaman lazım Severim ama ölemem beni anlaman lazım Aşkı değil üç günlük seni tanımam lazım Mutlu olmak için tam anlamak lazım *** Başka başka hallere girme gerek yok İnsan iki gözün gördüğü kadar Allanıp pullanmış lafların faydası yok *** İnsan etrafında duyulduğu kadar Sana hemen güvenemem zaman lazım Severim ama ölemem beni anlaman lazım *** Aşkı değil üç günlük seni tanımam lazım Mutlu olmak için.