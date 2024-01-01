Kasetimi Al Şarkı Sözleri
Cenk Eren Kasetimi Al şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cenk Eren Kasetimi Al şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kasetimi Al sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Küçük bir dünyam vardı beni buldun orda
İkimizi de alamazsın artık
Güzel varlığının teklifi karşısında
Ruhumu teslim ettim oracıkta
Bundan sonra
***
Kafese kapandım anahtarı al
Bülbülün olurum gülüm kasetimi al
Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum
Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor
***
Kafese kapandım anahtarı al
Bülbülün olurum gülüm kasetimi al
Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum
Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor
***
Bu büyük dünyam sana kurban olsun
Sal üstüme atlarını koşsun, çoşsun, kopsun
Bundan sonra
***
Kafese kapandım anahtarı al
Bülbülün olurum gülüm kasetimi al
Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum
Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor
***
Kafese kapandım anahtarı al
Bülbülün olurum gülüm kasetimi al
Sana deli oluyorum, ilacımı alıyorum
Öyle tutsaklık ki bu millet bayılıyor
-
Nasıl üzüldüm, ne çok kırıldım herkese
Her kalbe demir attım niyetlenene
Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz
Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi
Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz
Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi
***
Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra
Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu
Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra
Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu
***
Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz
Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi
***
Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz
Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi
***
Nasıl üzüldüm, ne çok kırıldım herkese
Her kalbe demir attım niyetlenene
Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz
Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi
Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz
Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi
***
Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra
Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu
Sen en iyisi yaşa bağıra çağıra
Sen en güzeli çıkar tadını tuzunu
***
Olmadı olmaz, böyle yerinde sayılmaz
Bitti artık geri gelmez o hayat eskidendi
Kalmadı kalmaz, bu kalp bir anda durulmaz
Bittik artı hüznün dinmez o aşk eskidendi
-
Karşımda durdu en güzeli
Baktıkça nasıl içim eridi
Yalnız yapayalnız tıpkı benim gibi
Niyetimi bozdu tam sırası
Doldu bende aşk kotası
Olsun yinede olsun
Düzeyli aşk modası
***
Bu bir oyunsa boşver onunla
Vazgeç uğraşma, hadi geç öbür tarafa
***
Kanamıyorum inanmıyorum
Şöyle sahiden yananı göremiyorum
Susamıyorum hep konuşuyorum
Aldım sazı elime yetemiyorum
***
Duramıyorum kalamıyorum
Laf olsun diye bir aşk istemiyorum
Unutmuyorum hep hatırlıyorum
***
Dün gece seviştin sen biliyorum
***
Karşımda durdu en güzeli
Baktıkça nasıl içim eridi
Yalnız yapayalnız tıpkı benim gibi
Niyetimi bozdu tam sırası
Doldu bende aşk kotası
Olsun yinede olsun
Düzeyli aşk modası
***
Bu bir oyunsa boşver onunla
Vazgeç uğraşma, hadi geç öbür tarafa
***
Kanamıyorum inanmıyorum
Şöyle sahiden yananı göremiyorum
Susamıyorum hep konuşuyorum
Aldım sazı elime yetemiyorum
***
Duramıyorum kalamıyorum
Laf olsun diye bir aşk istemiyorum
Unutmuyorum hep hatırlıyorum
Dün gece seviştin sen biliyorum
-
Başka başka hallere girme gerek yok
İnsan iki gözün gördüğü kadar
Allanıp pullanmış lafların faydası yok
İnsan etrafında duyulduğu kadar
***
Konuşulanlar bazen iyi bazen kötü olabilir
Seni iyiliğin yüzden kaçtık kimbilir
Sana hemen güvenemem zaman lazım
Severim ama ölemem beni anlaman lazım
Aşkı değil üç günlük seni tanımam lazım
Mutlu olmak için tam anlamak lazım
***
Başka başka hallere girme gerek yok
İnsan iki gözün gördüğü kadar
Allanıp pullanmış lafların faydası yok
***
İnsan etrafında duyulduğu kadar
Sana hemen güvenemem zaman lazım
Severim ama ölemem beni anlaman lazım
***
Aşkı değil üç günlük seni tanımam lazım
Mutlu olmak için.
-
Ben seninle şu hayata tutunacaktım
Yeri gelse utanmadan tapınacaktım
Yerin şimdi çok mu gizli
Nerdesin nerde nerdesin nerde
Durdum durdum durdum sonra
Tek seferde vurdun amma
Ben bir savaş ortasında
Kendime kaldım
Durdum durdum durdum sonra
Tek seferde vurdun amma
Ben bir savaş ortasında
Kendime kaldım
Yeterince harap oldum senin uğrunda
Benim derdim benden başka kimin umrunda
Bir nefesti geldi geçti
Nerdesin nerde nerdesin nerde
Durdum durdum durdum sonra
Tek seferde vurdun amma
Ben bir savaş ortasında
Kendime kaldım