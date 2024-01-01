Cerem Onurluer

Söyle be kader yaz gidişatı Kaç acı var daha düş küsuratı Gönder hepsini çekmişim alayını Başlasın hadi ver işareti Kıymadan bana aşk aşireti Ezber etmişim hasretin babasını *** Keyif benim, hayat benim Bi yoldan çıkar bi yola gelirim Deliden akıllı, akıllıdan deli Kimseye varmam kendimle evlenirim *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek *** Oho Oho *** Söyle be kader yaz gidişatı Kaç acı var daha düş küsuratı Gönder hepsini çekmişim alayını Başlasın hadi ver işareti Kıymadan bana aşk aşireti Ezber etmişim hasretin babasını *** Keyif benim, hayat benim Bi yoldan çıkar bi yola gelirim Deliden akıllı akıllıdan deli Kimseye varmam kendimle evlenirim *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek *** Oho Oho *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek *** Oho Senin gibi neler neler gördü yürek Oho Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek