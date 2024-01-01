Oho Şarkı Sözleri
Cerem Onurluer Oho şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cerem Onurluer Oho şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oho sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Söyle be kader yaz gidişatı
Kaç acı var daha düş küsuratı
Gönder hepsini çekmişim alayını
Başlasın hadi ver işareti
Kıymadan bana aşk aşireti
Ezber etmişim hasretin babasını
***
Keyif benim, hayat benim
Bi yoldan çıkar bi yola gelirim
Deliden akıllı, akıllıdan deli
Kimseye varmam kendimle evlenirim
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek
***
Oho
Oho
***
Söyle be kader yaz gidişatı
Kaç acı var daha düş küsuratı
Gönder hepsini çekmişim alayını
Başlasın hadi ver işareti
Kıymadan bana aşk aşireti
Ezber etmişim hasretin babasını
***
Keyif benim, hayat benim
Bi yoldan çıkar bi yola gelirim
Deliden akıllı akıllıdan deli
Kimseye varmam kendimle evlenirim
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek
***
Oho
Oho
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek
***
Oho
Senin gibi neler neler gördü yürek
Oho
Sen daha orada mısın şu aşkını bi çek