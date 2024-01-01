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7/24 Dinle Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran

Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran Şarkı Sözleri

Çetin Körükçü Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çetin Körükçü Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çetin Körükçü

Çetin Körükçü

Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran

  • Gördüm Seni Sevdim Güzelim

  • O Tebessüm O Tavırlar

  • Gönlüm Düşüyor Çırpınarak

  • Gam Çekme Güzel

  • Kime Halim Diyeyim

  • Nideyim Bilmem Elinden

  • Gel Ey Denizin Nazlı Kızı

  • Ey Çeşm-i Ahu Mehlika

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