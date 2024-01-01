Çetin Oraner

Ahmedo Bra "Karanlık içinde karanlık zaman içinde zamansızdın Havaya savrulan kum taneleri gibi kayıp karanlığa inat yanan ateş kadar yalnızdın biçilmeye hazır buğday değildin sen zaman denizinde meğer, telaşla inip kalkan bir dalgaydın ne kadar da çırpınsan, ne kadar da boğuşsan ömrün, ömrümüz sahile varıncaya kadar... ustam, abim sahilde yine arsız bir çocuk var durmadan, durmadan dalgalara taş atar, taş atar..." *** Bilmem ki ben seni nasıl anlatsam Acılar içinde gülüşün olsam Bilmem ki ben seni kimlere sorsam Hangi dağ ateşinde seni arasam *** Daha dün yanımdaydın, Bir türkü söyler ağlardın İki gözümden akardın, Gittiğine inanmadım *** Hay lo bra Hay lo bra Hay lo bra Ahmedo lo bra *** Bilmem ki ben seni nasıl anlatsam Sürgünler içinde hasretin olsam Bilmem ki ben seni ne halde bulsam Kuşatmalar içinde gür sesin olsam *** Daha dün yanımdaydın, Bir türkü söyler ağlardın İki gözümden akardın, Öldüğüne inanmadım *** Hay lo bra Hay lo bra Hay lo bra Ahmedo lo bra...

Canı Cehenneme Canı Cehenneme rahat rahat uyuyanın Kapısını örtenin Perdesini Çekenin Cani Cehenneme Yüreği Yalnız Kendiyle Dolanın Duvarları Ancak Çarpınca Görenin *** Orda Dağlarda Birer Birer Mezarlık Bulutlar Kan Salkımı Sular Toprakta Düğüm *** Cani Cehenneme Camlarında Paramparça Cesetler Uçarken Dünyayı Tüketenin Cani Cehenneme Cani Cehenneme Ölüm Hücrelerinde Umutlarım Sönerken Aşkları Tüketenin Cani Cehenneme *** Cani Cehenneme Başkasının Yangınıyla Isınanın Evini Isıtıp Yemeğini Pişiren Cani Cehenneme Başkasının Üstüne Basa Basa Yükselen Oturduğu Yerden Ahkam Kesen Orada Evler Oda Oda Kanarken Burada Yeşerenin Cani Cehenneme *** Bir Gün Elbet Bir Gün Elbet Örter üstünü Bu Ağır Yanlışın Sevgiyle Yalnızca Sevgiyle Büyüyen Bir Dal İncecik Bir Simli Gülüş *** Bir Kardeş, Bir Kardeş Mavi

Gitme Ben bir karanlığın içinde Seni duydum kendimi buldum Usulca sığındım yüreğine Gözlerinde kendimi buldum *** Akşam oluyor gidiyor musun Sana gitme diyemedim Birde sen gitme şimdi ne olur *** Bu akşam kal yanımda dur Yaralıyım sana muhtacım Sensiz nasıl sabah olur *** Ben bir yangının içinde Seni gördüm kendimi buldum Usulca tuttum ellerini Elim yandı kendimi buldum