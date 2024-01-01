Çetin Oraner

Canı Cehenneme Canı Cehenneme rahat rahat uyuyanın Kapısını örtenin Perdesini Çekenin Cani Cehenneme Yüreği Yalnız Kendiyle Dolanın Duvarları Ancak Çarpınca Görenin *** Orda Dağlarda Birer Birer Mezarlık Bulutlar Kan Salkımı Sular Toprakta Düğüm *** Cani Cehenneme Camlarında Paramparça Cesetler Uçarken Dünyayı Tüketenin Cani Cehenneme Cani Cehenneme Ölüm Hücrelerinde Umutlarım Sönerken Aşkları Tüketenin Cani Cehenneme *** Cani Cehenneme Başkasının Yangınıyla Isınanın Evini Isıtıp Yemeğini Pişiren Cani Cehenneme Başkasının Üstüne Basa Basa Yükselen Oturduğu Yerden Ahkam Kesen Orada Evler Oda Oda Kanarken Burada Yeşerenin Cani Cehenneme *** Bir Gün Elbet Bir Gün Elbet Örter üstünü Bu Ağır Yanlışın Sevgiyle Yalnızca Sevgiyle Büyüyen Bir Dal İncecik Bir Simli Gülüş *** Bir Kardeş, Bir Kardeş Mavi

Gitme Ben bir karanlığın içinde Seni duydum kendimi buldum Usulca sığındım yüreğine Gözlerinde kendimi buldum *** Akşam oluyor gidiyor musun Sana gitme diyemedim Birde sen gitme şimdi ne olur *** Bu akşam kal yanımda dur Yaralıyım sana muhtacım Sensiz nasıl sabah olur *** Ben bir yangının içinde Seni gördüm kendimi buldum Usulca tuttum ellerini Elim yandı kendimi buldum

Yanıldıysam Kapıları yüzüme kapanmış Karanlık her yanımı sarmış Tek umudum şu bahardı Yağmuru gözyaşıma karışmış *** Geceler ihanete susmuş Saatler teslimiyete kurulmuş Son vapur çığlık çığlığa Ardında beni unutmuş *** Eğer ben yanıldıysam Boşuna umutlandıysam Ne olur sen anla beni Bu dert beni öldürecek *** Kaç şarkım boşa gitti Karanlığa kurşun sıkar gibi Şaşkın bir şehrin ortasında Çocukluğum vuruldu gitti *** Geceler ihanete susmuş Saatler teslimiyete kurulmuş Bir martı çığlık çığlığa Bir şarkım daha vurulmuş