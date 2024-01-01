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7/24 Dinle Zeyno

Zeyno Şarkı Sözleri

Çetin Oraner Zeyno şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çetin Oraner Zeyno şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zeyno sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çetin Oraner

Çetin Oraner

Zeyno

  • Gitme

  • Zeyno

  • Sevdiğim

  • Mamudo

  • Ali Yar

  • Dertli Fırat

  • Dersimo

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