Yangınlar Ülkesi Şarkı Sözleri
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Çetin Oraner
Yangınlar Ülkesi
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Kapıları yüzüme kapanmış
Karanlık her yanımı sarmış
Tek umudum şu bahardı
Yağmuru gözyaşıma karışmış
***
Geceler ihanete susmuş
Saatler teslimiyete kurulmuş
Son vapur çığlık çığlığa
Ardında beni unutmuş
***
Eğer ben yanıldıysam
Boşuna umutlandıysam
Ne olur sen anla beni
Bu dert beni öldürecek
***
Kaç şarkım boşa gitti
Karanlığa kurşun sıkar gibi
Şaşkın bir şehrin ortasında
Çocukluğum vuruldu gitti
***
Geceler ihanete susmuş
Saatler teslimiyete kurulmuş
Bir martı çığlık çığlığa
Bir şarkım daha vurulmuş
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Canı Cehenneme rahat rahat uyuyanın
Kapısını örtenin Perdesini Çekenin
Cani Cehenneme Yüreği Yalnız Kendiyle Dolanın
Duvarları Ancak Çarpınca Görenin
***
Orda Dağlarda Birer Birer Mezarlık
Bulutlar Kan Salkımı Sular Toprakta Düğüm
***
Cani Cehenneme
Camlarında Paramparça Cesetler Uçarken
Dünyayı Tüketenin Cani Cehenneme
Cani Cehenneme
Ölüm Hücrelerinde Umutlarım Sönerken
Aşkları Tüketenin Cani Cehenneme
***
Cani Cehenneme Başkasının Yangınıyla Isınanın
Evini Isıtıp Yemeğini Pişiren
Cani Cehenneme Başkasının Üstüne Basa Basa Yükselen
Oturduğu Yerden Ahkam Kesen
Orada Evler Oda Oda Kanarken
Burada Yeşerenin Cani Cehenneme
***
Bir Gün Elbet Bir Gün Elbet
Örter üstünü Bu Ağır Yanlışın
Sevgiyle Yalnızca Sevgiyle Büyüyen
Bir Dal İncecik Bir Simli Gülüş
***
Bir Kardeş, Bir Kardeş Mavi
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Ben bir karanlığın içinde
Seni duydum kendimi buldum
Usulca sığındım yüreğine
Gözlerinde kendimi buldum
***
Akşam oluyor gidiyor musun
Sana gitme diyemedim
Birde sen gitme şimdi ne olur
***
Bu akşam kal yanımda dur
Yaralıyım sana muhtacım
Sensiz nasıl sabah olur
***
Ben bir yangının içinde
Seni gördüm kendimi buldum
Usulca tuttum ellerini
Elim yandı kendimi buldum
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"Karanlık içinde karanlık
zaman içinde zamansızdın
Havaya savrulan kum taneleri gibi kayıp
karanlığa inat yanan ateş kadar yalnızdın
biçilmeye hazır buğday değildin sen
zaman denizinde meğer, telaşla inip kalkan bir dalgaydın
ne kadar da çırpınsan, ne kadar da boğuşsan
ömrün, ömrümüz sahile varıncaya kadar...
ustam, abim
sahilde yine arsız bir çocuk var
durmadan, durmadan dalgalara taş atar, taş atar..."
***
Bilmem ki ben seni nasıl anlatsam
Acılar içinde gülüşün olsam
Bilmem ki ben seni kimlere sorsam
Hangi dağ ateşinde seni arasam
***
Daha dün yanımdaydın,
Bir türkü söyler ağlardın
İki gözümden akardın,
Gittiğine inanmadım
***
Hay lo bra
Hay lo bra
Hay lo bra
Ahmedo lo bra
***
Bilmem ki ben seni nasıl anlatsam
Sürgünler içinde hasretin olsam
Bilmem ki ben seni ne halde bulsam
Kuşatmalar içinde gür sesin olsam
***
Daha dün yanımdaydın,
Bir türkü söyler ağlardın
İki gözümden akardın,
Öldüğüne inanmadım
***
Hay lo bra
Hay lo bra
Hay lo bra
Ahmedo lo bra...
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