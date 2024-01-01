Çetin Oraner

Yanıldıysam Kapıları yüzüme kapanmış Karanlık her yanımı sarmış Tek umudum şu bahardı Yağmuru gözyaşıma karışmış *** Geceler ihanete susmuş Saatler teslimiyete kurulmuş Son vapur çığlık çığlığa Ardında beni unutmuş *** Eğer ben yanıldıysam Boşuna umutlandıysam Ne olur sen anla beni Bu dert beni öldürecek *** Kaç şarkım boşa gitti Karanlığa kurşun sıkar gibi Şaşkın bir şehrin ortasında Çocukluğum vuruldu gitti *** Geceler ihanete susmuş Saatler teslimiyete kurulmuş Bir martı çığlık çığlığa Bir şarkım daha vurulmuş

Canı Cehenneme Canı Cehenneme rahat rahat uyuyanın Kapısını örtenin Perdesini Çekenin Cani Cehenneme Yüreği Yalnız Kendiyle Dolanın Duvarları Ancak Çarpınca Görenin *** Orda Dağlarda Birer Birer Mezarlık Bulutlar Kan Salkımı Sular Toprakta Düğüm *** Cani Cehenneme Camlarında Paramparça Cesetler Uçarken Dünyayı Tüketenin Cani Cehenneme Cani Cehenneme Ölüm Hücrelerinde Umutlarım Sönerken Aşkları Tüketenin Cani Cehenneme *** Cani Cehenneme Başkasının Yangınıyla Isınanın Evini Isıtıp Yemeğini Pişiren Cani Cehenneme Başkasının Üstüne Basa Basa Yükselen Oturduğu Yerden Ahkam Kesen Orada Evler Oda Oda Kanarken Burada Yeşerenin Cani Cehenneme *** Bir Gün Elbet Bir Gün Elbet Örter üstünü Bu Ağır Yanlışın Sevgiyle Yalnızca Sevgiyle Büyüyen Bir Dal İncecik Bir Simli Gülüş *** Bir Kardeş, Bir Kardeş Mavi

Gitme Ben bir karanlığın içinde Seni duydum kendimi buldum Usulca sığındım yüreğine Gözlerinde kendimi buldum *** Akşam oluyor gidiyor musun Sana gitme diyemedim Birde sen gitme şimdi ne olur *** Bu akşam kal yanımda dur Yaralıyım sana muhtacım Sensiz nasıl sabah olur *** Ben bir yangının içinde Seni gördüm kendimi buldum Usulca tuttum ellerini Elim yandı kendimi buldum