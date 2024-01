Tohum atılırken toprağa Filizlenir birden ümitler bedenimde Ardından bir kara bulut çöker yüreğe İstenilmeyen olmasa keşke Umuttur o güzel gözlü yarim Girmiş bir kere yüreğe Ölüye can verir en suskun anında *** Güçlü ve inat tavrıyla Bazen içim yanıyor, titriyorum aniden Damarımdan kan gidiyor Karanlıkta tek başıma sensizliği yaşıyorum Ama biliyorum bitecek *** Gücümü yitirmekte olduğum an Beklemekte buluyorum umudumu Umuttur o güzel gözlü yarim Girmiş bir kere yüreğe Ölüye can verir en suskun anında Güçlü ve inat tavrıyla