Bir Umuttur Bekleyiş Şarkı Sözleri
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Çetin
Bir Umuttur Bekleyiş
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Sevdalandım bir güzele
Saldı beni dertten derde
Çaresi yokmudur söyle, doktor doktor
Doktor derdime bir çare
Bak gelmişim ben ne hale, doktor doktor
***
Bu dert beni öldürecek
Dirhem dirhem eritecek
Bir gün toprağa gömecek, doktor doktor
Doktor derdim dermansızdır
Yaralarım merhemsizdir doktor doktor
-
Nedendir de kömür gözlüm nedendir
Bu geceki benim uyumadığım
Çetin derler ayrılığın derdine
Ayrılık derdine doyamadığım
***
Dostun bahçasına yad eller girmiş
Gülünü toplarken fidanın kırmış
Şurda bir kötünün koynuna girmiş
Şu benim sevmeye kıyamadığım
***
Kömür gözlüm seni sevdim sakındım
İndim has bahçana güller sokundum
Dostun bahçasına yad eller girmiş
Gülünü toplarken fidanın kırmış
Şurda bir kötünün koynuna girmiş
Şu benim sevmeye kıyamadığım
-
Güneş yüzlüm ay bakışlım
Gecene gündüz olaydım
Yüreği sevgi nakışlım
Kâbene ben yüz olaydım
Dermandır derdime elim
Olsun boynuma vebalim
***
Ne kadar güzel cemâlin
Görmeyene göz olaydım
Ezeli'ye yoktur ölüm
Yakılmaz güzele zulüm
Kurban olam Bağdagül'üm
Bağında nergiz olaydım
-
Geldin göçtün bu dünyadan
İsmi büyük koca Veysel
Hayat denilen bu yoldan
Geçtin gece gündüz Veysel
***
Topraktandır senin özün
Emsalsizdir bunca sözün
Terketmedi seni sazın
Bütün yol boyunca Veysel
***
Söz doğururdun topraktan
Bin dilek dilerdin haktan
Medet beklenilmez yoktan
Geç anladın bunu Veysel
***
Ezeli'yim gerçek ozan
Daima gerçeği yazan
Sevmez onu çarpık düzen
Haksız mıyım Aşık Veysel
-
Uyma şeytanın şerrine
Fırka fırka olma gardaş
Gardaşına düşman olup
Adavet kin kılma gardaş
***
Sen hakka kul olam dersen
Gerçek yolu bulam dersen
Eğer sen hakkı seversen
Haksızlık ta galma gardaş
***
Seni senden ayırırlar
Sanma seni kayırırlar
Yanlış emir buyururlar
Sen gaflete düşme gardaş
***
Birlik bütünlüğü izle
Hakkı hakikatı gözle
Cahilliğe düşme gardaş
-
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız, canım kız yandırdın beni
El ettin, göz ettin kandırdın beni
***
Fincanın etrafı sarı
Ağlarım sızlarım ben zarı zarı
Elimden aldılar yari aman aman
Aman kız, canım kız yandırdın beni
El ettin, göz ettin kandırdın beni
-
Deli kuş bilir misin nedir
Türküler kadar sevdalanmak
Duyabilmek yüreğinde
Bir depremin uğultusunu
Suya düşen karanfilse yüreğin
Bırak kendini ırmağın türküsüne gülüm
***
Vursun seni o taştan bu taşa
Oçağlayndan bu çağlayana sürüklesin
Kavgadan uzak kalmışsan
Sevdadan uzaksın demektir
Devinmez yüreğim mağması
Çatlamaz sabrın kara taşı unutma
-
Tohum atılırken toprağa
Filizlenir birden ümitler bedenimde
Ardından bir kara bulut çöker yüreğe
İstenilmeyen olmasa keşke
Umuttur o güzel gözlü yarim
Girmiş bir kere yüreğe
Ölüye can verir en suskun anında
***
Güçlü ve inat tavrıyla
Bazen içim yanıyor, titriyorum aniden
Damarımdan kan gidiyor
Karanlıkta tek başıma sensizliği yaşıyorum
Ama biliyorum bitecek
***
Gücümü yitirmekte olduğum an
Beklemekte buluyorum umudumu
Umuttur o güzel gözlü yarim
Girmiş bir kere yüreğe
Ölüye can verir en suskun anında
Güçlü ve inat tavrıyla
-
Akdeniz fırtınası vuruyor kıyılara
Parçalanmış kayıklar yüzüyor sularında
Bir martı yaralanmış annesini arıyor
Bilmiyor yavrucak giden geri gelmiyor
***
Her fırtına sonrası canlı cansız ne varsa
Vurur dört bir yana kapanmaz yaralar
Bir martı yaralanmış annesini arıyor
Bilmiyor yavrucak giden geri gelmiyor
-