Nedendir de kömür gözlüm nedendir Bu geceki benim uyumadığım Çetin derler ayrılığın derdine Ayrılık derdine doyamadığım *** Dostun bahçasına yad eller girmiş Gülünü toplarken fidanın kırmış Şurda bir kötünün koynuna girmiş Şu benim sevmeye kıyamadığım *** Kömür gözlüm seni sevdim sakındım İndim has bahçana güller sokundum Dostun bahçasına yad eller girmiş Gülünü toplarken fidanın kırmış Şurda bir kötünün koynuna girmiş Şu benim sevmeye kıyamadığım

Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşum dilim dolaşır aman aman *** Aman kız, canım kız yandırdın beni El ettin, göz ettin kandırdın beni *** Fincanın etrafı sarı Ağlarım sızlarım ben zarı zarı Elimden aldılar yari aman aman Aman kız, canım kız yandırdın beni El ettin, göz ettin kandırdın beni

Tohum atılırken toprağa Filizlenir birden ümitler bedenimde Ardından bir kara bulut çöker yüreğe İstenilmeyen olmasa keşke Umuttur o güzel gözlü yarim Girmiş bir kere yüreğe Ölüye can verir en suskun anında *** Güçlü ve inat tavrıyla Bazen içim yanıyor, titriyorum aniden Damarımdan kan gidiyor Karanlıkta tek başıma sensizliği yaşıyorum Ama biliyorum bitecek *** Gücümü yitirmekte olduğum an Beklemekte buluyorum umudumu Umuttur o güzel gözlü yarim Girmiş bir kere yüreğe Ölüye can verir en suskun anında Güçlü ve inat tavrıyla