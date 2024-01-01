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7/24 Dinle Bir Umuttur Bekleyiş

Bir Umuttur Bekleyiş Şarkı Sözleri

Çetin Bir Umuttur Bekleyiş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çetin Bir Umuttur Bekleyiş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Umuttur Bekleyiş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çetin

Çetin

Bir Umuttur Bekleyiş

  • Kömür Gözlüm

  • Olaydım

  • Veysel

  • Gardaş

  • Fincanın Etrafı Yeşil

  • Doktor

  • Deli Kuş

  • Bekleyiş

  • Akdeniz Fırtınası

  • Endişe

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