Akşamdan Akşama Şarkı Sözleri
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Cevdet Bağca
Akşamdan Akşama
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Gün tükenir, güneş solar
Yüreğimde yaram kanar
Gözüme kara bulutlar
Çöker akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
***
Adın aklıma gelince
Hükmedemem yüreğime
Bir hüzün inceden ince
Çöker akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama