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7/24 Dinle Simurg

Simurg Şarkı Sözleri

Cevdet Bağca Simurg şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cevdet Bağca Simurg şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Simurg sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cevdet Bağca

Cevdet Bağca

Simurg

  • Bilesin

  • Dağlar

  • Ömrümüz

  • Göç

  • Saklımda

  • Hıdır

  • Söyleyemedim (Nıkarıbum Bejim)

  • Yalan

  • Yasaklarda

  • Leyli Leyli

  • Meğerse

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